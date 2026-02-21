Σχέδιο απομάκρυνσης του Άντριου από τη διαδοχή: Πολιτικές πιέσεις και νέος πονοκέφαλος για τη βρετανική μοναρχία

Στο επίκεντρο πολιτικών και θεσμικών διεργασιών βρίσκεται εκ νέου ο πρίγκιπας Άντριου, καθώς η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα τον απομακρύνει από τη γραμμή διαδοχής του βρετανικού Θρόνου. Η προοπτική αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων προς το Παλάτι και την κυβέρνηση, με στόχο τη θωράκιση του θεσμού της μοναρχίας.

Ο υφυπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ, μιλώντας στο BBC, χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «ορθή επιλογή», ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρότι έχουν αφαιρεθεί τίτλοι και δημόσιοι ρόλοι από τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, εκείνος εξακολουθεί να βρίσκεται όγδοος στη σειρά διαδοχής.

Η συζήτηση εντάθηκε μετά την πρόσφατη κράτησή του για ανάκριση, διάρκειας περίπου 11 ωρών, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη παράβαση καθήκοντος. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από την κατοικία του στο Royal Lodge, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, γεγονός που τροφοδοτεί περαιτέρω τη δημόσια συζήτηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει συνεργασία με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ για την αποφυγή θεσμικών κραδασμών, ενώ η διαδικασία – εφόσον προχωρήσει – θα απαιτήσει κοινοβουλευτική πράξη και πιθανή συναίνεση των κρατών της Κοινοπολιτείας όπου ο βασιλιάς είναι αρχηγός κράτους.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει τις πολιτικές ισορροπίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ορισμένα κόμματα εμφανίζονται θετικά στην απομάκρυνση, ενώ άλλοι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ο Άντριου να βρεθεί ποτέ κοντά στον Θρόνο. Παράλληλα, ιστορικοί και αναλυτές επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί κυρίως στη διαφύλαξη της εικόνας της μοναρχίας.

Η νομική διαδικασία, εφόσον κινηθεί, θα είναι σύνθετη και χρονοβόρα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Το Παλάτι μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εξελίξεων.

