Σε 79χρονο επιβλήθηκε ποινή κατ’ οίκον περιορισμό για 13,7 χρόνια!

Κρίθηκε ένοχος για απόπειρες ανθρωποκτονίας από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου

11 Οκτ. 2025 9:32
Pelop News

Με ποινή που δεν έχει προηγούμενο τιμωρήθηκε 79χρονος στην Κρήτη. Συγκεκριμένα  κατ΄ οίκον περιορισμό 13 ετών και 7 μηνών-επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση αναφορικά με το ένοπλο επεισόδιο κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη, τον περασμένο Ιανουάριο, στην περιοχή των Μαλάδων Ηρακλείου.

Στη διάρκεια των πυροβολισμών είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα και ένας 35χρονος εργαζόμενος.

Στον 79χρονο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου αλλά και ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, Μιχάλη Σφακιανάκη και Γιάννη Καραϊσκάκη, ο Γιάννης Ξυδάκης θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι του.

Όσον αφορά την σύζυγο του, που κατηγορούνταν για παθητική συνέργεια, το δικαστήριο την αθώωσε. Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του ηλικιωμένου σύμφωνα με το κατηγορητήριο και ομοίως την απαλλαγή της συζύγου του.

Ο Γιάννης Ξυδάκης είχε πυροβολήσει εναντίον του Στεφάνου Κοκολογιάννη ,του οποίου ο αδελφός έχει καταδικαστεί για τον φόνο του γιου του, στη διάρκεια επεισοδίου στο χωριό τους Προφήτη Ηλία Ηρακλείου στις 24 Ιουνίου του 2012.

Στο δικαστήριο παρέστη ως μάρτυρας και περιέγραψε το σε βάρος του περιστατικό ο Στέφανος Κοκολογιάννης, αλλά επανέλαβε ότι για τον ίδιο το θέμα έχει λήξει και δεν επιθυμεί περαιτέρω δίωξη του ηλικιωμένου.
