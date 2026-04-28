Σεισμός ανοικτά της Σκιάθου – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική

Αισθητή μέχρι και στην Αττική έγινε το μεσημέρι της Τρίτης η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε ανοικτά της Σκιάθου, προκαλώντας αναστάτωση σε πολλές περιοχές.

28 Απρ. 2026 14:20
Pelop News

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Σκιάθου και τη δόνηση να γίνεται αισθητή ακόμη και στην Αττική.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας στιγμιαία ανησυχία στους πολίτες, καθώς είχε διάρκεια και έγινε αντιληπτή σε μεγάλη ακτίνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ τα στοιχεία για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού αναμένεται να επανεκτιμηθούν με νεότερες μετρήσεις.

