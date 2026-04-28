Σεισμός ανοικτά της Σκιάθου – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Σκιάθου και τη δόνηση να γίνεται αισθητή ακόμη και στην Αττική.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας στιγμιαία ανησυχία στους πολίτες, καθώς είχε διάρκεια και έγινε αντιληπτή σε μεγάλη ακτίνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ τα στοιχεία για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού αναμένεται να επανεκτιμηθούν με νεότερες μετρήσεις.

