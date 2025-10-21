Σφίγγα ο 17χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα: «Θα μιλήσω μόνο στον ανακριτή»

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο στα Τρίκαλα. Ο 18χρονος δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως μετά το φονικό, παραμένει σιωπηλός και αρνείται να αποκαλύψει τα κίνητρα της πράξης του, δηλώνοντας στους αστυνομικούς: «Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ζούσε τα τελευταία χρόνια με τον πατέρα του, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από περίπου μία δεκαετία. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι οικογενειακές συνθήκες και τυχόν ψυχολογικοί παράγοντες επηρέασαν τη συμπεριφορά του.

Το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τη μητέρα του, ο 18χρονος φέρεται να τη σκότωσε με μια πετσέτα, την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση. Στη συνέχεια, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και ανέφερε πως «σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σαλόνι».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο νεαρός τους είπε ότι «το σκεφτόταν καιρό» και πως «δεν του άρεσε η ζωή της». Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση, λέγοντας ότι θα μιλήσει μόνο ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο πατέρας του, ο οποίος κατέθεσε στις Αρχές δηλώνοντας πως δεν είχε αντιληφθεί καμία πρόθεση του γιου του να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι περιέγραψαν στις καταθέσεις τους τις εικόνες που αντίκρισαν μπαίνοντας στο χώρο του εγκλήματος.

Ο 18χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων, ενώ η ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας θα πραγματοποιήσει τη νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 54χρονης.

