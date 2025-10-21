Σφίγγα ο 17χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα: «Θα μιλήσω μόνο στον ανακριτή»

Ο 18χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα αρνείται να αποκαλύψει το κίνητρο. Αύριο Τετάρτη ενόπιον του ανακριτή Τρικάλων.

Σφίγγα ο 17χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα: «Θα μιλήσω μόνο στον ανακριτή»
21 Οκτ. 2025 20:46
Pelop News

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο στα Τρίκαλα. Ο 18χρονος δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως μετά το φονικό, παραμένει σιωπηλός και αρνείται να αποκαλύψει τα κίνητρα της πράξης του, δηλώνοντας στους αστυνομικούς: «Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ζούσε τα τελευταία χρόνια με τον πατέρα του, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από περίπου μία δεκαετία. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι οικογενειακές συνθήκες και τυχόν ψυχολογικοί παράγοντες επηρέασαν τη συμπεριφορά του.

Διαβάστε επίσης: Φρίκη στα Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω» – 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του με πετσέτα 

Το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τη μητέρα του, ο 18χρονος φέρεται να τη σκότωσε με μια πετσέτα, την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση. Στη συνέχεια, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και ανέφερε πως «σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σαλόνι».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο νεαρός τους είπε ότι «το σκεφτόταν καιρό» και πως «δεν του άρεσε η ζωή της». Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση, λέγοντας ότι θα μιλήσει μόνο ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο πατέρας του, ο οποίος κατέθεσε στις Αρχές δηλώνοντας πως δεν είχε αντιληφθεί καμία πρόθεση του γιου του να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι περιέγραψαν στις καταθέσεις τους τις εικόνες που αντίκρισαν μπαίνοντας στο χώρο του εγκλήματος.

Ο 18χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων, ενώ η ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας θα πραγματοποιήσει τη νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 54χρονης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Κίνδυνος για τη Μικρή Πρέσπα: Ραγδαία πτώση της στάθμης απειλεί τη βιοποικιλότητα
21:59 Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ
21:50 Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει δύο ακόμα σορούς ομήρων
21:44 Ο «πόλεμος» OpenAI – Google ξεκίνησε: Ο Altman ανακοίνωσε το ChatGPT Atlas
21:36 Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Σίγησε η φωνή που σημάδεψε γενιές Ελλήνων
21:23 Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
21:11 Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας
21:00 Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού
20:53 Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο
20:46 Σφίγγα ο 17χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα: «Θα μιλήσω μόνο στον ανακριτή»
20:38 Απογραφή ανελκυστήρων: Μόλις 1 στα 10 δηλωμένα ασανσέρ, τι πρόστιμα προβλέπονται για τους παράβατες
20:35 Εξελίξεις στην Παναχαϊκή, τίθεται θέμα προπονητή
20:27 Φάμελλος: «Αντισυνταγματική και ντροπιαστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη»
20:17 Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή κατά της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ΦΩΤΟ
20:11 Ανδρουλάκης: «Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να καλλιεργήσετε διχόνοια»
20:02 Παρουσιάζονται τα βιβλία της Αννης Παπαθεοδώρου την Τετάρτη 22 Oκτωβρίου στη Στέγη Γραμάτων «Κωστής Παλαμάς»
20:00 Ανεπίδεκτος μάθησης ο Τσίπρας
19:53 Τρόμος για τον Πάνο Ρούτσι: Καταγγέλλει ότι επιχείρησαν να τον χτυπήσουν με αυτοκίνητο
19:45 Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
19:35 Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Πρέπει να μείνει σύμβολο ενότητας, όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ