Σφίγγει ο κλοιός των αγροτικών μπλόκων, αποκλείουν σήμερα το λιμάνι Θεσσαλονίκης

Ενισχύουν τα μπλόκα  οι αγρότες και προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

12 Δεκ. 2025 9:08
Pelop News

Για παραμονή τους στα μπλόκα και την συνέχιση των κινητοποιήσεων τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, είναι αποφασισμένοι οι αγρότες, βγάζοντας περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους, αποκλείοντας συμβολικά σήμερα Παρασκευή 12/12/2025, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών

Στη συγκέντρωση δεν θα συμμετέχουν μόνο αγρότες καθώς έχουν εκδοθεί καλέσματα και από εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή.

Συγκεντρώσεις στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, όπου από νωρίς βρίσκεται μεγάλος αριθμός παραγωγών, στις 10:00 έχει οριστεί κοινό κάλεσμα για συντονισμένη κάθοδο προς το λιμάνι. Αγρότες από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα κινηθούν είτε με αγροτικά μηχανήματα (σε συνεννόηση με την Τροχαία) είτε με Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Όπως τονίζουν, στόχος είναι μια «ήπια και συμβολική κινητοποίηση που θα ενοχλήσει όσο το δυνατόν λιγότερο την πόλη». Η συγκέντρωση αναμένεται έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού, καθώς η πρόσβαση στον χώρο των εμπορευματοκιβωτίων είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

