Σιγή ασυρμάτου στη ΓΑΔΑ: Με κινητά ο συντονισμός της ΕΛΑΣ στην Αττική

Με ένα κρίσιμο κενό στο σύστημα επικοινωνιών φαίνεται να λειτουργεί τα τελευταία 24ωρα η Αστυνομία στην Αττική, καθώς το κρυπτογραφημένο δίκτυο Tetra Sepura του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα που αναπαράγεται ευρέως, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η δυσλειτουργία αυτή μεταφέρει ένα σοβαρό βάρος στον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται οι εντολές προς τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο, την ώρα που η ταχύτητα και η ασφάλεια στην επικοινωνία αποτελούν βασικό στοιχείο κάθε αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αξιωματικοί που έχουν την ευθύνη του συντονισμού στην Αττική αναγκάζονται σε αρκετές περιπτώσεις να περνούν τα σήματα που φτάνουν στο «100» όχι μέσω του προβλεπόμενου συστήματος ασυρμάτου, αλλά μέσω κινητών τηλεφώνων. Η πρακτική αυτή, που υπό κανονικές συνθήκες θα έμοιαζε απολύτως έκτακτη, φέρεται να χρησιμοποιείται ως λύση ανάγκης προκειμένου να μη διακοπεί η ροή εντολών και ενημέρωσης προς τους αστυνομικούς που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Οι κωδικοποιημένες εντολές και η λύση ανάγκης

Το ίδιο δημοσίευμα περιγράφει ότι τις τελευταίες ημέρες οι συντονιστές του Κέντρου Επιχειρήσεων δίνουν συχνά στους αστυνομικούς την κωδικοποιημένη εντολή «Ενεργήστε μαζί μας» ή «1-13», ουσιαστικά καλώντας τους να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη ΓΑΔΑ από τα κινητά τους τηλέφωνα για να λάβουν τις σχετικές οδηγίες για συμβάντα. Πρόκειται για μια εικόνα που αποτυπώνει όχι απλώς τεχνική δυσλειτουργία, αλλά και μια αναγκαστική μετάβαση σε πιο πρόχειρες μεθόδους συντονισμού για ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί ακριβώς για ασφαλή και άμεση επιχειρησιακή επικοινωνία.

Η βλάβη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίζεται στις κονσόλες που λειτουργούν στα κέντρα επιχειρήσεων και όχι στους φορητούς ασυρμάτους, δηλαδή στα τερματικά που χρησιμοποιούνται στο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν φαίνεται να αφορά τη συσκευή που κρατά ο αστυνομικός, αλλά τον πυρήνα του συντονισμού από τον οποίο εκκινούν και οργανώνονται οι επικοινωνίες. Μάλιστα, η διακοπή λειτουργίας φέρεται να ξεκινά από την περασμένη Παρασκευή και, έως σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου, να μην έχει αποκατασταθεί.

Επιστροφή σε εφεδρικές λύσεις

Για να καλυφθεί το κενό, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούν ως συντονιστές μεταφέρουν εντολές προς δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων όχι μέσω του επίμαχου κέντρου, αλλά με κοινούς ασυρμάτους, όπως εκείνους που χρησιμοποιούν τα πληρώματα των περιπολικών. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η διαχείριση γίνεται με εναλλακτικά μέσα, ώστε να διατηρηθεί στοιχειωδώς η επιχειρησιακή συνέχεια, χωρίς όμως να περνά απαρατήρητο ότι πρόκειται για λύσεις περιορισμένης αντοχής σε σχέση με ένα εξειδικευμένο κρυπτογραφημένο σύστημα.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος από το γεγονός ότι το Tetra Sepura είχε εγκατασταθεί αρχικά στην Αττική και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον Έβρο και στο Ανατολικό Αιγαίο. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ακόμη ότι η συντήρησή του τα τελευταία χρόνια καλύπτεται με προσωρινές λύσεις, καθώς η βασική σύμβαση συντήρησης δεν ανανεώθηκε, ενώ τον τελευταίο χρόνο η τεχνική υποστήριξη γινόταν μέσω μικρής διάρκειας, τρίμηνων συμβάσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με ιδιωτική εταιρεία. Η τελευταία από αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έληξε τον περασμένο Οκτώβριο χωρίς να έχει υπογραφεί νέα μέχρι σήμερα.

Τα ερωτήματα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η υπόθεση ανοίγει προφανώς μια μεγαλύτερη συζήτηση για την αντοχή και τη συντήρηση κρίσιμων υποδομών ασφαλείας. Όταν ένα τόσο βασικό εργαλείο συντονισμού τίθεται εκτός λειτουργίας στην Αττική, το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό ή γραφειοκρατικό. Είναι βαθιά επιχειρησιακό και πολιτικό, καθώς αφορά την ικανότητα της Αστυνομίας να ανταποκρίνεται με ασφάλεια, ταχύτητα και ενιαία καθοδήγηση σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων. Η εικόνα με εντολές που περνούν από κινητά τηλέφωνα και κοινούς ασυρμάτους δεν περνά εύκολα ως μια απλή τεχνική λεπτομέρεια.

