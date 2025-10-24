Σοκ, νεκρός τουρίστας εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu

Το περιστατικό ανάγκασε το πλήρωμα να αλλάξει πορεία και να κινηθεί προς το πλησιέστερο λιμάνι, αυτό του Κατακόλου

Σοκ, νεκρός τουρίστας εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu
24 Οκτ. 2025 19:45
Pelop News

Νεκρός τουρίστας και συναγερμός το απόγευμα σήμερα (24/10/2025) στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu, όταν ένας 85χρονος τουρίστας που επέβαινε στο πλοίο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία εν πλω.

Πάτρα – Αρχαιολογικό Μουσείο: Τα μέτρα για να μη γίνουν τα… του Λούβρου

Το πλοίο είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό την Κέρκυρα, ωστόσο το περιστατικό ανάγκασε το πλήρωμα να αλλάξει πορεία και να κινηθεί προς το πλησιέστερο λιμάνι, αυτό του Κατακόλου.

Σοκ, νεκρός τουρίστας εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, το πλήρωμα ακολούθησε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσαν άμεσα τις λιμενικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο να αναμένει στο λιμάνι, προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή αμέσως μόλις αποβιβαστεί.

Το κρουαζιερόπλοιο παρέμεινε για λίγη ώρα ανοιχτά του Κατακόλου, ενώ βάρκα κατέπλευσε στο σημείο για να παραλάβει τον 85χρονο και να τον μεταφέρει στο λιμάνι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, ο άνδρας κατέληξε πριν προλάβει να αποβιβαστεί και να παραδοθεί στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Διαβήτης: Διαμαρτυρία πασχόντων για διακοπή χορήγησης ταινιών – Η μέτρηση είναι θέμα ζωής
19:55 Ζάκυνθος: Τα στοιχεία του 36χρονου, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
19:45 Σοκ, νεκρός τουρίστας εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu
19:37 Αμερικανική επίθεση σε «ναρκοτρομοκράτες», 6 νεκροί σε σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική
19:29 «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», 21 μήνες φυλάκιση για τις απειλές
19:20 «Ζώνη, σώμα και κάθισμα είχαν γίνει ένα», αποκαλύψεις σοκ για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
19:10 Μπονέλης στον Peloponnisos FM: «Κανένας θάνατος λουόμενου το καλοκαίρι του 2025»
19:00 Πάτρα – Αρχαιολογικό Μουσείο: Τα μέτρα για να μη γίνουν τα… του Λούβρου
18:55 Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
18:47 Καιρός: Μετά τις βροχές και καταιγίδες, πάλι άνοδος της θερμοκρασίας
18:37 Η Γενετική μας ιστορία μπορεί να σώσει ζωές
18:33 Κέλλας στη Βουλή: «Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη»
18:23 Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου, θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι»
18:15 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών
18:11 Οι «σφυρίχτρες» για την διπλή μάχη του ΝΟΠ με Πανιώνιο
18:00 Διεύθυνση Μεταφορών: Η Βασιλική Καραμπάτσου μιλάει στην «Π» για τις υποθέσεις σε Αίγιο, Αμαλιάδα και Πάτρα
17:53 Που θα δείτε Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός και Μπάγερν-Ολυμπιακός
17:45 Γιορτάζοντας τη ζωή και τη σοφία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας – Μια μοναδική δράση της Cο2gether στην Πάτρα.
17:43 Το μεγάλο «μυστικό» με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, γιατί ψάχνουν πόσοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το ίδιο βράδυ
17:38 «Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά», τα δακρυσμένα μάτια του 4χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν την κακοποίηση στο Κορωπί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ