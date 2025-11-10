Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στη Σλοβακία: Δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σλοβακία, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στον σιδηροδρομικό διάδρομο μεταξύ Πέζινοκ και Μπρατισλάβας, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις αρχές, δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν, ενώ 11 εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας, Μάτους Σουτάι Έστοκ, που επισκέφθηκε το σημείο του δυστυχήματος, επιβεβαίωσε ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι ελαφριοί. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης και η εφημερίδα SME ανέφεραν ότι μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και σοβαρά περιστατικά, με το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας να έχει ενισχύσει το προσωπικό του με χειρουργούς και νοσηλευτές.

Η σύγκρουση συνέβη όταν το ένα τρένο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του άλλου. Επιβάτες περιέγραψαν έναν «εκκωφαντικό κρότο» και «ισχυρή πρόσκρουση» κατά τη στιγμή του ατυχήματος. «Πηγαίναμε γρήγορα όταν το άλλο τρένο μας χτύπησε», δήλωσε επιβάτιδα στο ειδησεογραφικό μέσο Aktuality.sk.

DEVELOPING: 2 Trains collide on Pezinok–Bratislava Main Station line in Slovakia — police pic.twitter.com/T9ksn7sVKa — Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025

Ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών και ιατρικού προσωπικού, έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας συντονίζουν την επιχείρηση, η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Η εκπρόσωπος του Κέντρου Επιχειρήσεων, Πέτρα Κλιμεσόβα, δήλωσε ότι ο ακριβής αριθμός των τραυματιών θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή.

Η Σιδηροδρομική Εταιρεία Σλοβακίας (ZSSK) εξέφρασε τη δέσμευσή της για την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού, τονίζοντας ότι τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. «Θα υπάρξει ενδελεχής έρευνα και περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σύντομα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό αποτελεί το δεύτερο σιδηροδρομικό ατύχημα στη Σλοβακία μέσα σε έναν μήνα, καθώς στις 13 Οκτωβρίου δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία, με 91 τραυματίες. Οι αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή και να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις για περαιτέρω ενημερώσεις.

