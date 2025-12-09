Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»

Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
09 Δεκ. 2025 21:21
Με γραπτή του δήλωση ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος, ζητάει στήριξη από τον κόσμο στους ποδοσφαιριστές του ρόστερ και την αναγνώριση της προσπάθειας που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Συνοπτικά:

«Σαν ποδοσφαιρικό τμήμα όλοι μαζί και ο καθένας μέσα στα πλαίσια του ρόλου του κάνουμε ότι καλύτερο γίνεται ώστε η ομάδα να αποκτήσει ποδοσφαιρική λογική στη καθημερινότητά της αλλά και στο παιχνίδι της.

Είναι στιγμή που ο κόσμος πρέπει να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών και να καταλάβει ότι και για αυτά δεν είναι εύκολη η αγωνιστική και συναισθηματική διαδικασία του να είσαι παίχτης μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι η Παναχαϊκή.

Αντιλαμβάνομαι την αγωνία του κόσμου για ενίσχυση και έχει λογική αλλά η δική μου λογική είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά και όχι να τα απαξιώσουμε! Είναι άκομψο να μιλάμε συνέχεια για προσθήκες και να ξεχνάμε πως ότι θετικό προκύπτει είναι από την δουλεία των παιδιών αυτών και των συνεργατών μου. Η ιστορία γράφεται από τους παρόντες!

Κάθε θετικό αποτέλεσμα μας δίνει αυτοπεποίθηση, ηρεμία και πίστη για τη συνέχεια της δουλειάς μας. Είναι σημαντικό να βρίσκεσαι μακριά από τις ήττες και να δημιουργείς ένα θετικό σερί αλλά μη μας ξεγελάει όλο αυτό αφού η συνέχεια παραμένει ακόμη πιο δύσκολη και περισσότερο απαιτητική. Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μία ομάδα που έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ και καλά στατιστικά στην έδρα της.

Θα είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να πιάσουμε υψηλά στάνταρ απόδοσης και απόλυτης συγκέντρωσης για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι για εμάς κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο και σε αυτό μένουμε συγκεντρωμένοι!».

 

