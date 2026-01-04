Σπύρος Μπιμπίλας για το 2026: Μας θεωρούν αναλώσιμους για να κερδίζουν και το κακό θα συνεχίζεται

Ο Σπύρος Μπιμπίλας τονίζει πως η νέα χρονιά μπήκε με τους χειρότερους οιωνούς και προσπαθεί να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του. Ο ηθοποιός και βουλευτής γράφει μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας γράφει πως το μέλλον που περιμένει τον κόσμο μας, είναι αβέβαιο. Οι καταιγιστικές ειδήσεις των τελευταίων ημερών, του έχουν προκαλέσει ανησυχία, στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Προβλέπει πως αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, αφού όπως λέει, οι «ισχυροί» θεωρούν τους ανθρώπους αναλώσιμους στο βωμό του κέρδους.

«Δυστυχώς το 2026 μπήκε με τους χειρότερους οιωνούς… Και αβέβαιο το μέλλον που περιμένει τον κόσμο μας. Όταν το κεφάλαιο, το χρήμα και το κέρδος είναι οι μεγάλες αξίες που κινούν τους πάντες τότε το δίκαιο του ισχυρού κυβερνάει επί δικαίων και αδίκων» γράφει ο καλλιτέχνης.

«Η εισβολή της υπερδύναμης απέναντι σε ανεξάρτητη χώρα για οποιο λόγο, αλλά με στόχο την αρπαγή πλουτοπαραγωγικών πηγών και η τραγωδία σε ένα από τα πιο πλούσια κράτη της γης έδειξαν οτι όποιος θέλει να κερδίσει δεν σκέπτεται την ασφάλεια και το δικαίωμα στην ζωή των πολιτών. Μας θεωρούν αναλώσιμους για να κερδίζουν. Και το κακό θα συνεχίζεται…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Προ ημερών σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε για ακόμα μια φορά το παράπονό του, αναφορικά με τη συμπεριφορά που είχε από τηλεοπτική εκπομπή.

