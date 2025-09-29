Σπύρος Τσαρούχης: Ο Πατρινός που... καθάρισε το νερό της Μπογκοτά

Ενας ξεχωριστός τεχνοκράτης, πολίτης του κόσμου, αλλά με «Ιθάκη» του πάντα την… Πάτρα, συντόνισε την κατασκευή ενός τεράστιου έργου στην Κολομβία. Δέκα ολόκληρα χρόνια χρειάσθηκαν για να παραδοθεί το έργο του βιολογικού καθαρισμού στην πρωτεύουσα της Μπογκοτά των 8 εκατ. κατοίκων.

Οι φίλοι της Παναχαϊκής γνωρίζουν τον Σπύρο Τσαρούχη, περί ου ο λόγος, που μεγάλωσε στην Αγία Τριάδα και με τα πόδια πήγαινε στην Αγυιά να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Αξίζει, όμως, ένας ευρύτερος κύκλος να γνωρίζει τον πρωταγωνιστή μιας συναρπαστικής διαδρομής κι ενώ κυριαρχεί σ’ αυτήν το «άγνωστο» που δεν έχει τερματισμό.

Δεν παίρνει κάποιος εύκολα την απόφαση να ζήσει μόνος και να εργασθεί σε μια μακρινή χώρα με «βαρύ» εγκληματικό παρελθόν, ανάμεσα σε καρτέλ ναρκωτικών, η οποία είναι παραδομένη επί πολλά χρόνια σε εμφύλιους σπαραγμούς, έστω κι αν συνοδεύεται από πολλά μηδενικά το συμβόλαιό του.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ο Σπύρος Τσαρούχης δεν πήγε στην Κολομβία για τα λεφτά. Ή τουλάχιστον δεν πήγε πρωτίστως για τα λεφτά. Είχε προλάβει να συντάξει πλούσιο βιογραφικό στην Ελλάδα, σαν Διευθυντής της εταιρείας «Φυσικό Αέριο ΑΕ» και κυρίως σαν επόπτης, κατέχων όλη την τεχνογνωσία της κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας.

Η περιπέτεια, λοιπόν, ήταν αυτή που τον μαγνήτισε και έποντο τα λεφτά. Η προϋπηρεσία του εν Ελλάδι ήταν το διαβατήριο για την Κολομβία, όταν συνέπραξε ο ΑΚΤΩΡ του Μπόμπολα (σήμερα των Μπάκου – Καϋμενάκη) στην κοινοπραξία Expansión PTAR Salitre, μαζί με την ισπανική Aqualia Infraestructuras και την κολομβιανή Cass Constructores και ανέλαβαν το 2015 την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της Μπογκοτά με 430 εκατ. δολάρια. Ενα χρήσιμο προσόν του, για να επωμισθεί την ευθύνη του ρόλου του ως νομικός εκπρόσωπος, διευθυντής υποκαταστήματος και ανάπτυξης της AKTOR SA Κολομβίας, ήταν η άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας, η οποία είναι η επίσημη της μακρινής χώρας της Λατινικής Αμερικής.

ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΣ

Ο Σπύρος Τσαρούχης ήλθε πρόσφατα στην Πάτρα, είδε φίλους, πήρε «οσμή» από Παναχαϊκή και έχει ήδη επιστρέψει στην Μπογκοτά, για να κλείσει και νομικά η παράδοση του βιολογικού καθαρισμού και με τη δική του υπογραφή.

-Δέκα χρόνια μόνος στην Μπογκοτά και άντεξες. Πώς τα κατάφερες;

-( Γελάει). Προσαρμόσθηκα εύκολα. Εχω ταξιδέψει πολύ. Πάντα ήμουν «φευγάτος». Σε τελική ανάλυση το άγνωστο και η περιπέτεια με αναζωογονούν. Δεν αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα γιατί, συν τοις άλλοις, μιλάω πολύ καλά Ισπανικά. Οταν ο ΑΚΤΩΡ μου πρότεινε να τον εκπροσωπήσω στο κονσόρτσιουμ με τους Ισπανούς είπα χωρίς δεύτερη σκέψη το ναι.

-Ναι, αλλά η Κολομβία δεν είναι μια «εύκολη» χώρα. Ναρκωτικά, ληστείες, φόνοι…

– Κοίτα, φίλε. Ενα απρόοπτο, μια ατυχία, μια αδέσποτη σφαίρα μπορεί να σε βρει και στην Ισλανδία, που έχει μηδαμινή εγκληματικότητα. Ηξερα πού πήγαινα. Υστερα, δεν θα έμενα σε… φαβέλα. Το σπίτι μου βρίσκεται στο … Κολωνάκι της Μπογκοτά. Υπάρχει ασφάλεια, Από την άλλη πλευρά δεν θέλω να είμαι άδικος με την χώρα που με φιλοξενεί. Η Κολομβία έχει δυο πρόσωπα και το καλό της είναι χάρμα ιδέσθαι. Ελα και θα καταλάβεις. Δεν θα θέλεις να φύγεις!

ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

-Ευσταθεί το γεγονός ότι ορισμένοι ταυτίζουν και χαρακτηρίζουν την Ελλάδα «Κολομβία των Βαλκανίων»;

-Κοιτάξτε, το ένα πρόσωπο της Κολομβίας σίγουρα είναι απεχθές. Η κοκαΐνη, ο Εσκομπάρ, τα καρτέλ την δυσφημούν. Σύγκριση, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει αντικειμενικά. Είναι ανόμοια τα μεγέθη της εγκληματικότητας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κολομβία.

Υπολείπεται κατά πολύ η δική μας χώρα.

Αξίζει, όμως, κάποιος να μιλήσει και για το άλλο πρόσωπο της Κολομβίας. Γίνονται μεταρρυθμίσεις, εκτελούνται αναπτυξιακά έργα και η οικονομίας της «πατάει στα πόδια» της. Για παράδειγμα, δεν έχει σχέση η Κολομβία με την Αργεντινή ή την Βενεζουέλα… Είναι πολύ πιο μπροστά…

-Καταλαβαίνω ότι υπερισχύει μέσα σου το καλό πρόσωπο της Κολομβίας…

-Αναμφίβολα. Και το δικαιούται η χώρα αυτή. Εχει να επιδείξει πολλές ομορφιές. Οπως επίσης λογοτεχνική παράδοση και ροπή στις τέχνες. Και πολλά μουσεία. Αν μπεις, για παράδειγμα, στο μουσείο χρυσού της Μπογκοτά θα «τυφλωθείς» από τη λάμψη του. Ασύγκριτη, καταπληκτική εξ άλλου είναι η Κολομβιανή κουζίνα.

ΚΑΤΑΜΑΥΡΟΣ

-Τώρα που έχει ουσιαστικά παραδοθεί το έργο του βιολογικού καθαρισμού της Μπογκοτά ποια είναι η αίσθησή σου; Κάνατε καλή δουλειά; Οι τοπικές αρχές είναι ευχαριστημένες;

-Υλοποιήθηκε ένα έργο που αλλάζει άρδην την ποιότητα ζωής στην πρωτεύουσα της Κολομβίας. Ο ποταμός που διασχίζει τη Μπογκοτά ήταν κατάμαυρος από τα λύματα. Σήμερα είναι πεντακάθαρος.

Το έργο της δική μας Ψυττάλειας αποδείχθηκε ιδανικός μπούσουλας και οι αρχές της Μπογκοτά μας έχουν επαινέσει…

-Τελευταία ερώτηση «Εως πότε θα ισχύει για σένα το «όπου γης και πατρίς»;

-Ο,τι φέρουν οι καιροί. Είναι κάτι που δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Όταν εργάζομαι εκτός Ελλάδος, πάντα με συναρπάζει η ιδέα της επιστροφής. Εστω και για διακοπές. Και πάντα στην Πάτρα.

Ομοτράπεζος του Φλορεντίνο Πέρεθ

Καριερίστας τεχνοκράτης ο Σπύρος Τσαρούχης, αλλά ταυτόχρονα ζει και αναπνέει για τις δυο μεγάλες αγάπες μου. Την Παναχαϊκή και τη Ρεάλ! Ενώ τον λίγο ελεύθερο χρόνο του στην Μπογκοτά τον «σκοτώνει» παρακολουθώντας την Λα Εκιδάδ, μια ταπεινή ομάδα της πρωτεύουσας που δεν έχει να επιδείξει ποδοσφαιρικές περγαμηνές.

Εχει ταξιδέψει από την Κολομβία για να δει κρίσιμα ματς της Παναχαϊκής στην Πάτρα! Τις πιο πολλές φορές, βέβαια, την παρακολουθεί ιντερνετικά. Ταυτόχρονα, αξίζει να πούμε ότι ο Σπύρος είναι ένας από τους ελάχιστους φίλους που έχει «κρατήσει» στην Πάτρα ο μεγιστάνας, πρώην ιδιοκτήτης της Παναχαϊκής Κώστας Μακρής.

Η διάσημη Ρεάλ, από την πλευρά της, τον θεωρεί ως έναν από τους πιο εκλεκτούς φίλους της στον κόσμο. Ο ίδιος είναι μέλος της «βασίλισσας» με δικαίωμα ψήφου και όσο εργαζόταν στην Ελλάδα έκανε τουλάχιστον 10 ταξίδια – αστραπή κάθε χρόνο για να την δει στο Μπερναμπέου και κάποιες φορές να συμφάγει με τον εμβληματικό Πρόεδρο της Φλορεντίνο Πέρεθ! Όπως και με τους παλιούς άσους της και μετέπειτα τεχνικούς διευθυντές της, τον Σέρβο Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς και τον Αργεντίνο Χόρχε Βαλντάνο.

ΕΠΕΙΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΥ

Ο επιστήθιος φίλος του Σπύρου Τσαρούχη στην Πάτρα είναι ο γνωστός δικηγόρος Χρήστος Λιαρομμάτης. Μιλάνε σχεδόν καθημερινά. «Κάθε χρόνο του έλεγα να έλθει στη Μπογκοτά να γνωρίσει την Κολομβία. Το σκεφτόταν αλλά δεν το αποφάσιζε. Ισως τον απέτρεπε η αντίληψη ότι στη χώρα του Εσκομπάρ δεν αισθάνεται ασφαλής», μας λέει ο κ. Τσαρούχης, ο οποίος θα ολοκληρώσει την παρουσία του στην Μπογκοτά τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Εν τέλει έστω και την ύστατη στιγμή ο πατρινός δικηγόρος θα ταξιδέψει στην Κολομβία. Αυτό συμφώνησαν πριν μερικές εβδομάδες, όταν ο Σπύρος Τσαρούχης βρισκόταν στην Πάτρα.

«Πώς τον έπεισες;», ήταν το ερώτημά μας.

Μας απάντησε ότι επιστράτευσε ένα επιχείρημα που δεν χρησιμοποίησε τις προηγούμενες φορές:

«Του είπα ότι οι Αμερικάνοι άφησαν να εκλεγεί Πρόεδρος στην Κολομβία ένας αριστερός αντάρτης, ο Γκουστάβο Πέτρο, για να σταματήσει ο εμφύλιος. Πείσθηκε, λοιπόν, ο Χρήστος και ως Αριστερός να γνωρίσει τη χώρα των ακραίων αντιθέσεων…».

