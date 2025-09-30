Στα αμφιθέατρα της Πάτρας 35.000 φοιτητές

Επιστροφή χθες στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα για χιλιάδες φοιτητές. Οι δρόμοι της Πάτρας και οι στάσεις του αστικού ΚΤΕΛ γέμισαν με φοιτητόκοσμο. Το κουδούνι έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς χτύπησε και το πανεπιστημιακά πάρκα στο Ρίο και στο Κουκούλι πλημμύρισαν από τους 35.000 φοιτητές.

«Νομίζω ότι έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υποδεχτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους παλιούς, αλλά και τις πέντε χιλιάδες νέες φοιτήτριες και νέους φοιτητές» μας είπε ο καθηγητής και πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, προσθέτοντας:

«Είμαστε όλοι επί ποδός για να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ενδεικτικά σας λέω ότι μεριμνήσαμε μέχρι να αποκτήσουν κάρτες σίτισης όλοι οι πρωτοετείς, να τρώνε με τη βεβαίωση εγγραφής στη σχολή τους».

Ωστόσο, η πόλη δεν επιφύλαξε θερμή υποδοχή στους φοιτητές. Οπως αναδείξαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ο κ. Μπούρας χαρακτήρισε «εχθρική» την Πάτρα έναντι των φοιτητών της. Από τη μία το υψηλό κόστος των ενοικίων και από την άλλη το υψηλό κόστος των εισιτηρίων την καθιστούν απαγορευτική για αρκετούς υποψήφιους φοιτητές.

«Η πόλη δεν είναι φιλική. Τα ενοίκια είναι στον Θεό. Τα εισιτήρια είναι ακριβά και κάνω έκκληση και στην Περιφέρεια και στο Δήμο να αντιγράψουν καλές πρακτικές, όπως οι περιφέρειες Θεσσαλίας, στην πόλη της Λάρισας, που επιδοτούν το φοιτητικό εισιτήριο και του Δήμου Ιωαννιτών που και αυτός επιδοτεί το φοιτητικό εισιτήριο. Καταγράφουμε μεγάλο δείκτη τοπικότητας των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και ταυτόχρονα με το δημογραφικό θα αλλάξει άρδην τα επόμενα χρόνια ο χάρτης. Κάνω έκκληση τα ενοίκια να εξορθολογιστούν και κάνω έκκληση στον Δήμο και στην Περιφέρεια να επιδοτήσουν το φοιτητικό εισιτήριο».

