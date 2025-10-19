Στα Λουσικά το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα ΦΩΤΟ

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από το τραγούδι του, συνόδευσαν τον καλλιτέχνη στην τελευταία του κατοικία, στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου Λουσικών, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

19 Οκτ. 2025 13:10
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στα Λουσικά η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο Λουσικών, μέσα σε βαρύ κλίμα συγκίνησης. Τον Γιάννη Πανίτσα αποχαιρέτισαν ο αδελφός του Βασίλης Πανίτσας, οι θείοι του Αγγελική και Γιώργος Βασκαντήρας, Άννα, χήρα Αγγ. Πρόγκα, καθώς και τα εξαδέλφιά του, ενώ πλήθος φίλων και συνεργατών ήταν εκεί για το στερνό αντίο στον αγαπητό καλλιτέχνη και άνθρωπο.

Ο Γιάννης Πανίτσας υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και άφησε πίσω του σημαντικό αποτύπωμα μέσα από τη μουσική του πορεία και την απλότητά του ως άνθρωπος.
