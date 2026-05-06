Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, που ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Τρίτης στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, από το πλήγμα τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος, τα οποία απομακρύνθηκαν άμεσα και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

French shipping group CMA CGM says that one of its vessels, the San Antonio, has been the target of an attack while transiting the Strait of Hormuz, resulting in injuries among crew members and damage to the vessel.https://t.co/ymVFin0ETb — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 6, 2026

Το πλοίο υπέστη επίσης ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκτασή τους ή για το αν υπάρχουν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το πλήγμα στο San Antonio

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UK Maritime Trade Operations ανέφερε ότι το San Antonio επλήγη περίπου στις 21:30 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, το πλοίο χτυπήθηκε από «βλήμα άγνωστης προέλευσης».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ο τύπος της επίθεσης ούτε ο δράστης, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σε νεότερη ενημέρωση, το συμβάν χαρακτηρίζεται σοβαρό περιστατικό ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Οδηγίες αυξημένης επαγρύπνησης

Μετά την επίθεση, η UKMTO εξέδωσε οδηγίες προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, ζητώντας αυξημένη επαγρύπνηση στην περιοχή.

Συστήνει στα πλοία να διατηρούν συνεχή παρακολούθηση με ραντάρ και οπτικά μέσα, να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP και να αναφέρουν άμεσα στις τοπικές αρχές οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση.

Παράλληλα, προτείνεται η παρακολούθηση εθνικών και τοπικών καναλιών προειδοποίησης για πιθανές εναέριες απειλές, καθώς και η συμμόρφωση με στρατιωτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης.

Ρευστή η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ρευστή, με το περιστατικό να προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα έντασης σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή τροφοδοσία.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους διεθνώς, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό ασφάλειας στην περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη ναυτιλία και τις αγορές.

Η επίθεση στο San Antonio επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση της προέλευσης του πλήγματος.

