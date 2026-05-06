Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM – Τραυματίες μέλη του πληρώματος

Το περιστατικό στο San Antonio προκαλεί νέο συναγερμό στη ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς σημειώθηκε σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενέργεια.

Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM – Τραυματίες μέλη του πληρώματος
06 Μάι. 2026 12:54
Pelop News

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, που ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Τρίτης στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, από το πλήγμα τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος, τα οποία απομακρύνθηκαν άμεσα και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Το πλοίο υπέστη επίσης ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκτασή τους ή για το αν υπάρχουν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το πλήγμα στο San Antonio

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UK Maritime Trade Operations ανέφερε ότι το San Antonio επλήγη περίπου στις 21:30 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, το πλοίο χτυπήθηκε από «βλήμα άγνωστης προέλευσης».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ο τύπος της επίθεσης ούτε ο δράστης, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σε νεότερη ενημέρωση, το συμβάν χαρακτηρίζεται σοβαρό περιστατικό ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Οδηγίες αυξημένης επαγρύπνησης

Μετά την επίθεση, η UKMTO εξέδωσε οδηγίες προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, ζητώντας αυξημένη επαγρύπνηση στην περιοχή.

Συστήνει στα πλοία να διατηρούν συνεχή παρακολούθηση με ραντάρ και οπτικά μέσα, να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP και να αναφέρουν άμεσα στις τοπικές αρχές οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση.

Παράλληλα, προτείνεται η παρακολούθηση εθνικών και τοπικών καναλιών προειδοποίησης για πιθανές εναέριες απειλές, καθώς και η συμμόρφωση με στρατιωτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης.

Ρευστή η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ρευστή, με το περιστατικό να προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα έντασης σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή τροφοδοσία.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους διεθνώς, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό ασφάλειας στην περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη ναυτιλία και τις αγορές.

Η επίθεση στο San Antonio επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση της προέλευσης του πλήγματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Γαστούνη: Ο εμπρησμός έβαλε φωτιά στα μπατζάκια της ΕΛΑΣ
15:56 Διακόπηκαν δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω φωτιάς
15:51 Trad wife: Η νέα βιτρίνα της παλιάς γυναικείας υποταγής
15:48 Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών
15:40 Η φέτα ΠΟΠ στο στόχαστρο – Σκληρό παιχνίδι στη διεθνή αγορά
15:32 Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:24 Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί
15:16 Μητσοτάκης από Αμμάν: Έμφαση στην αποκλιμάκωση και επιστροφή στο status quo στα Στενά του Ορμούζ
15:08 Οινοξένεια: Λιγοστές ελπίδες για λύση… Τι είπε η Δημοτική Αρχή, έτοιμο να απαντήσει το Δίκτυο
15:00 Σέρρες: Σειρά επισκέψεων της Δόμνας Μιχαηλίδου και το βράδυ στην εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό
14:55 Κανάρια Νησιά: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου με ύποπτα κρούσματα χανταϊού
14:52 Ryanair: Κλείνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και φουντώνει η αγωνία για 200 εργαζόμενους
14:49 Ασυνήθιστο ψύχος στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου – Η Πρωτομαγιά του 2026 γράφτηκε στα κλιματικά αρχεία
14:46 Ολυμπία Οδός Open Tour 2026: Η Ολυμπία Οδός πραγματοποίησε τη δεύτερη δράση ”Open Tour”
14:38 Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη
14:36 Αίγινα: Ανείπωτος θρήνος για το κοριτσάκι 20 μηνών που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι
14:30 Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: «Με σοφιστείες επιχειρεί να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης»
14:24 Ο Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
14:21 Χρίστος Δήμας: Οι υποδομές αλλάζουν την οικονομία και ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων
14:11 Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ