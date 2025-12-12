Στη φυλακή οι δύο νεαροί για το μαχαίρωμα του 14χρονου μαθητή στον Χολαργό

Πάρθηκε η απόφαση και στη φυλακή οδηγούνται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με μαχαίρι σε έναν 14χρονο στο Χολαργό το περασμένο Σάββατο (6.12.25).

Ο 15χρονος ανήλικος κατηγορούμενος ενώ σε βίντεο στο tik tok είχε παραδεχθεί την πράξη του, απολογούμενος ενώπιον ανακρίτριας τα πήρε…πίσω, υποστηρίζοντας ότι ο 14χρονος του επιτέθηκε πρώτος με μαχαίρι στο Χολαργό και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του μαχαίρι και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει πρώτος.

Ο 20χρονος ενήλικας, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων, την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που μαχαίρωσε τον ανήλικο.

Ο δικηγόρος του 20χρονου μάλιστα ήταν αυτός που ενημέρωσε ότι «Ο εικοσάχρονος εντολέας μου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Επιθυμεί να εκφράσει μια ειλικρινή συγγνώμη προς τον ανήλικο παθόντα. Σε απώτερο δικονομικό στάδιο θα αιτηθεί την αντικατάσταση της προσωρινής».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο δράστες έστησαν καρτέρι στον 14χρονο με «δόλωμα» μια κοπέλα.

Του είχαν κλείσει ραντεβού μέσω social media και όταν εκείνος εμφανίστηκε στο σημείο, του επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν. Και οι δυο συλληφθέντες κατηγορούνται για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

