Στη Λαμία τους πήρε και τους σήκωσε! ΒΙΝΤΕΟ

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο πεύκο που βρισκόταν στη νότια πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του νοσοκομείου της πόλης, έπεσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές

08 Ιαν. 2026 18:42
Κυριολεκτικά από τύχη δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός σήμερα (8/1/2026) το μεσημέρι από τις πτώσεις δέντρων στη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, πάνε Μαξίμου αποδεχόμενοι την πρόσκληση, μένουν στους δρόμους τα τρακτέρ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο πεύκο που βρισκόταν στη νότια πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του νοσοκομείου Λαμίας, έπεσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, άλλο δέντρο έπεσε στον δρόμο Λαμίας – Καρπενησίου, στη διασταύρωση για το Αμούρι, όπου επενέβησαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο του Αργυροχωρίου. Και σε αυτή την περίπτωση δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Ο δυνατός αέρας έριξε επίσης δέντρα στην Ανθήλη, στην Αγριλιά, στο Λιανοκλάδι, στη Ροδωνιά Υπάτης, αλλά και μέσα στην πόλη της Λαμίας, στην οδό Υψηλάντη και στην οδό Αλύτρωτων Πατρίδων στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Δείτε βίντεο από την πτώση δέντρου στο νοσοκομείο της Λαμίας:

