«Στις λεπτομέρειες, τη νίκη με τον Έσπερο Λαμίας»

«Κρίθηκε στις λεπτομέρειες, είχαμε τις ευκαιρίες μας, αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε. Όμως κοιτάζουμε μπροστά. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ και μία σεζόν δεν πρόκειται να καθοριστεί από ένα μόνο αποτέλεσμα, όποιο και εάν είναι αυτό».

Αυτά τόνισε ο αρχηγός της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Γιάννης Γκαβασιάδης, σχολιάζοντας την ήττα (76-73) από τον Προμηθέα 2014 σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της National League 1και πρόσθεσε:

«Όπως στη νίκη επί του Apollon Patras δεν χρειαζόταν υπέρμετρος ενθουσιασμός, έτσι και τώρα δεν πρέπει να απογοητευτούμε. Πλέον αποκλειστικά μας ενδιαφέρει το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Έσπερο Λαμίας, για το οποίο δεν χρειάζονται περισπούδαστες αναλύσεις. Θα είναι το 3ο σε διάστημα σχεδόν μίας εβδομάδας, υπάρχει καταπόνηση, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο του κόουτς, να παίξουμε με συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια και να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη».

