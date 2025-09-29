Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της

Υπογράμμισε ότι οι φίλοι της Μαίρης Χρονοπούλου, που παραμένουν ανήσυχοι και επιμένουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να ριχτεί φως στην υπόθεση.

Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
29 Σεπ. 2025 17:03
Pelop News

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ηθοποιός.

Ο δικηγόρος, Δημήτρης Χατζημιχάλης, σε δήλωσή του στον Alpha, τόνισε πως «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια». Υπογράμμισε ότι οι φίλοι της Μαίρης Χρονοπούλου, που παραμένουν ανήσυχοι και επιμένουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να ριχτεί φως στην υπόθεση.

«Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό» διευκρίνισε και συμπλήρωσε πως «μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα» εξήγησε.

«Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως» επεσήμανε μεταξύ άλλων. «Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά» κατέληξε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
17:26 «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα
17:16 Το ευχαριστήριο της ΝΕΠ στο ERGON Physio Center
17:11 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4 Οκτωβρίου
17:11 Οριακή η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα δήμων της Αχαΐας – Ελλειμμα αστυνομικών που φτάνει έως και 50%
17:03 Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
16:55 Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ
16:47 Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Θα απασχολήσουν τα μέτρα της ΔΕΘ, Ένοπλες Δυνάμεις και μετανάστευση
16:40 O Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα – Τι αναφέρει το Axios
16:33 Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
16:26 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία
16:19 Νέο βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο
16:11 Στο Τάραντο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός για το διασυνοριακό έργο ARGONAUT
16:04 Πάτρα: Νέο εμπόδιο μπαίνει στην ανάπλαση του Διακονιάρη – Ο Κ. Πελετίδης εξηγεί την άρνηση του Υπ. Οικονομικών
15:57 Ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας
15:50 Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χ. Μπονάνος στο Film Industry Event
15:43 Η Μαράια Αντετοκούνμπο μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη – «Δεν είσαι μόνος»
15:36 ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025
15:28 Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ