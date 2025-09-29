Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ηθοποιός.

Ο δικηγόρος, Δημήτρης Χατζημιχάλης, σε δήλωσή του στον Alpha, τόνισε πως «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια». Υπογράμμισε ότι οι φίλοι της Μαίρης Χρονοπούλου, που παραμένουν ανήσυχοι και επιμένουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να ριχτεί φως στην υπόθεση.

«Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό» διευκρίνισε και συμπλήρωσε πως «μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα» εξήγησε.

«Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως» επεσήμανε μεταξύ άλλων. «Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά» κατέληξε.

