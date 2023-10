Στο Ισραήλ ο Α. Μπλίνκεν – Συνάντηση με Νετανιάχου και μήνυμα αποτροπής: «Είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται σήμερα στο Τελ Αβίβ στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή με στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ ύστερα από την επίθεση της Χαμάς και να προσπαθήσει να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης. Αυτήν την ώρα συναντάται με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά» είπε ο Μπλίνκεν κατά την έναρξη της διευρυμένης συνάντησης, με τον Νετανιάχου να τον ευχαριστεί για αυτή τη δήλωσή του.

Ο ανώτατος Αμερικανός διπλωμάτης θα προσπαθήσει επίσης να βοηθήσει να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που απήγαγε η Χαμάς -κάποιοι εκ των οποίων είναι Αμερικανοί- και να προωθήσει τις συνομιλίες με τους Ισραηλινούς και τους Αιγυπτίους για μια ασφαλή δίοδο για αμάχους της Γάζας από τον πυκνοκατοικημένο θύλακα ενόψει πιθανής χερσαίας εισβολής του Ισραήλ.

Μετά το Ισραήλ,ο Μπλίνκεν θα μεταβεί στην Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπντάλα και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting with US Secretary of State Antony Blinken.

At the start of the expanded meeting, Prime Minister Netanyahu thanked @SecBlinken for his statement: ‘We are here; we are not going anywhere’.https://t.co/pHudXoVijS pic.twitter.com/q6esbNR9ax

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2023