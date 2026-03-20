Στο «κόκκινο» η αγορά καυσίμων στην Πάτρα: Στο τραπέζι απεργία των βενζινοπωλών, με τις τιμές να σκαρφαλώνουν

Οι ομοσπονδίες πήραν ανταλλάγματα και εισηγούνται αποφυγή κινητοποιήσεων, αλλά οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τις τοπικές ενώσεις βενζινοπωλών, οι οποίες ήδη ξεκίνησαν απεργίες. Στην Αχαΐα, όπου η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στο κατώφλι των 2 ευρώ το λίτρο, ενώ αυτή του πετρελαίου θέρμανσης έφτασε ξανά σε επίπεδα ρεκόρ, οι πρατηριούχοι είναι πολύ κοντά σε απόφαση για κινητοποιήσεις που μπορεί να ληφθεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στο «κόκκινο» η αγορά καυσίμων στην Πάτρα: Στο τραπέζι απεργία των βενζινοπωλών, με τις τιμές να σκαρφαλώνουν Στο 1.98 ευρω το λίτρο έχει... σκαρφαλώσει η αμόλυβδη στην Πάτρα
20 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Στο «τραπέζι», και μάλιστα με ισχυρές πιθανότητες, βρίσκεται το σενάριο απεργίας των βενζινοπωλών της Πάτρας, λόγω των μεγάλων αυξήσεων που καταγράφονται εξαιτίας του πολέμου στα καύσιμα και έχουν οδηγήσει σε νέα άνοδο, ακόμη και κατά 50 λεπτά το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης.

Ηδη η αρχή έγινε με τη Λέσβο, όπου με απόφαση του ΔΣ τα πρατήρια καύσιμων έκλεισαν απ΄ αόριστον, ενώ υπάρχουν πολλές περιοχές όπου οι βενζινοπώλες ζητούν μέτρα από την Πολιτεία, προκειμένου να μειωθεί ο ΕΦΚ και, κατ’ επέκταση, οι τιμές, οι οποίες οδηγούν σε οικονομικό στραγγαλισμό νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λόγω των ανατιμήσεων.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» μίλησε με τον πρόεδρο της Ενωσης Βενζινοπωλών Πάτρας, Αλέξη Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος έκανε λόγο ευθέως για απεργία, σε περίπτωση που δεν υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών.

Ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος δήλωσε: «Η αύξηση των καυσίμων είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και στη μέση βρισκόμαστε εμείς, που ακούμε τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών χωρίς να έχουμε ευθύνη. Το πετρέλαιο κίνησης από το 1,57 ευρώ ανά lt αναμένεται να αγγίξει τα 2 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,10 ευρώ έχει ήδη ξεπεράσει το 1,65 ευρώ το λίτρο.

Εχουμε ζητήσει από την Πολιτεία να μειώσει τους φόρους, ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές, γιατί διαφορετικά σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε σε απεργία. Θα έχουμε σύντομα συνάντηση με το ΔΣ, θα δούμε τις εξελίξεις και αναλόγως θα αποφασίσουμε».

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Πάτρα χθες διαμορφώθηκε στο 1,98 ευρώ το λίτρο και πολλοί εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Για παράδειγμα, το κόστος για ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, που μέχρι πρόσφατα γέμιζε με 55 ευρώ, πλέον ξεπερνά τα 65-70 ευρώ. Είναι σαφές ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων.

ΘΕΣΠΙΣΗ VOUCHER

Πάντως σε κεντρικό επίπεδο, σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να εισέρχεται η ένταση στην αγορά καυσίμων, μετά τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, της προέδρου της Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και εκπροσώπων των δύο ομοσπονδιών του κλάδου.
Παρά το γεγονός ότι το πλαφόν στα καύσιμα παραμένει ως έχει και θα ισχύσει έως τον Ιούνιο, οι δύο πλευρές φαίνεται να κατέληξαν σε μια πρώτη συμφωνία εκτόνωσης της κατάστασης, με τις ομοσπονδίες να προσανατολίζονται στην αποφυγή απεργιακών κινητοποιήσεων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η κυβέρνηση, δεσμεύθηκε να χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ