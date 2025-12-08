Στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου μετά από έντονη αδιαθεσία, τι συνέβη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Έλενα Παπαρίζου, μετά από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ύστερα από πρόβα του «The Voice of Greece».

08 Δεκ. 2025 13:47
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Έλενα Παπαρίζου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, μετά από έντονη αδιαθεσία που παρουσίασε μετά τη χθεσινή πρόβα του «The Voice of Greece».

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δισκογραφικών εταιρειών Minos EMI και Universal, η καλλιτέχνιδα μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την παραμονή της για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας της.

Ως αποτέλεσμα, η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τις επόμενες ημέρες, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αξιολογηθεί η κατάστασή της.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ίδια ζητά την κατανόηση του κοινού για την αναγκαστική απουσία της, ενώ οι συνεργάτες της τής εύχονται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές της δραστηριότητες.

