Οι διαιτητές στα κρίσιμα παιχνίδια των ομάδων της Αχαΐας στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής

Στους Γαργαλιάνους η Παναχαϊκή με Μιλτιάδη
11 Δεκ. 2025 12:41
Pelop News

Στο Δημοτικό Στάδιο Γαργαλιάνων θα αγωνιστεί η Παναχαϊκή με τον Μιλτιάδη την προσεχή Κυριακή (14/12, 15.00).

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βασίλης Στάμος από την Ηλεία με βοηθούς τους Ευσταθίου (Αρκαδίας) και Παναγούλια (Ηλείας).

Το ντέρμπι της αγωνιστικής Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος θα το διευθύνει ο Μπακογιάννης (Αθηνών), ενώ στο κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι της Θύελλας με τον Πανθουριακό θα σφυρίξει ο Νεόφυτος από την Κεφαλονιά.

