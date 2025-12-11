Στους Γαργαλιάνους η Παναχαϊκή με Μιλτιάδη

Στο Δημοτικό Στάδιο Γαργαλιάνων θα αγωνιστεί η Παναχαϊκή με τον Μιλτιάδη την προσεχή Κυριακή (14/12, 15.00).

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βασίλης Στάμος από την Ηλεία με βοηθούς τους Ευσταθίου (Αρκαδίας) και Παναγούλια (Ηλείας).

Το ντέρμπι της αγωνιστικής Παναιγιάλειος – Ζάκυνθος θα το διευθύνει ο Μπακογιάννης (Αθηνών), ενώ στο κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι της Θύελλας με τον Πανθουριακό θα σφυρίξει ο Νεόφυτος από την Κεφαλονιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



