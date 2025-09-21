Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες θανάτου του – αλλά και των υπόλοιπων θυμάτων.

21 Σεπ. 2025 21:14
Pelop News

Στο Σύνταγμα πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι είναι η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αφού τον αγκάλιασε με θέρμη, σε μία συγκινητική στιγμή, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο για έναν γονέα που έθαψε το παιδί του, να ξεκινάει απεργία πείνας και να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.

Σε εξέλιξη είναι αντίστοιχη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη με πολίτες και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, όμως πλέον η κυκλοφορία στο κέντρο έχει αποκατασταθεί.
