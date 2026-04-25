Συγκίνηση Γεωργιάδη: «Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 17 χρονών και η μητέρα μου όταν ήμουν 20»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και απευθύνθηκε στα παιδιά του επιχειρηματία Γιάννη Τρίκαρδου, που έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο υπουργός Υγείας μίλησε για τους δικούς του γονείς, που «έχασε» σε νεαρή ηλικία. Ποτέ δεν τους ξέχασε. Ποτέ – όπως είπε – δεν πέρασε μια μέρα που να μην τους σκεφτεί. Εξήγησε όμως το σκεπτικό του, μέσα από το οποίο οπλίστηκε με δύναμη και αποφασιστικότητα για να συνεχίσει τη ζωή του.

«Εγώ είχα την ατυχία να χάσω τους γονείς μου πάρα πολύ νωρίς, ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν 17 χρονών και η μητέρα μου όταν ήμουν 20. Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα που να μην τους έχω σκεφτεί και έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε έντονα συναισθηματικά φορτισμένος: «Δεν φεύγει ο πόνος της απώλειας. Όμως πάντα σκέφτεσαι, πόσο περήφανος είσαι που προέρχεσαι από έναν τέτοιο πατέρα και ήσουν μέλος μιας τέτοιας οικογένειας. Να κρατήσετε αυτές τις καλές στιγμές και να τιμήσετε αυτή την καλή καταγωγή» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στους συγγενείς του επιχειρηματία Γιάννη Τρίκαρδου.

Ο Γιάννης Τρίκαρδος δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά μια εμβληματική φυσιογνωμία που λειτούργησε ως «γέφυρα» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προωθώντας άοκνα τις διμερείς σχέσεις μέσα από τον θεσμικό του ρόλο στο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCI France Grèce). Σήμερα, τη σκυτάλη της εταιρείας έχει αναλάβει η τρίτη γενιά της οικογένειας, τα παιδιά του Βασίλης, Παναγής και Απόστολος, συνεχίζοντας το έργο που εκείνος ανέπτυξε.

Στην απώλεια του Γιάννη Τρίκαρδου αναφέρθηκε και η Ευγενία Μανωλίδου: «Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά καλλιεργημένος, ένας πολύ ισχυρός επιχειρηματίας και ταυτόχρονα ένας πολύ απλός άνθρωπος. Πολύ δύσκολα τα βρίσκεις όλα αυτά συγκεντρωμένα σε έναν άνθρωπο» ανέφερε η σύζυγος του Άδωνι Γεωργιάδη.

Άνθρωπος με έντονη κοινωνική ευαισθησία, ο Γιάννης Τρίκαρδος υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και Πρόεδρος της ανθρωπιστικής οργάνωσης Lifeline Hellas. Μέσα από τη δράση του, συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση πόρων για την ενίσχυση κρατικών νοσοκομείων και παιδιατρικών μονάδων, αποδεικνύοντας ότι η επιχειρηματικότητα οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνική αλληλεγγύη.

