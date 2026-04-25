Δένδιας από τη φρεγάτα «Κίμων»: Στο επίκεντρο η περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δεσμών Ελλάδας – Γαλλίας

Μήνυμα συνέχειας και περαιτέρω εμβάθυνσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας έστειλε η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν, η οποία πραγματοποιήθηκε πάνω στη φρεγάτα «Κίμων», στο πλαίσιο της σημερινής ελληνογαλλικής παρουσίας στον Πειραιά.

Τη συνάντηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Χ, επισημαίνοντας ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τρόποι περαιτέρω σύσφιγξης των ήδη πολύ στενών αμυντικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όπως ανέφερε, η επαφή με τη Γαλλίδα υπουργό έγινε σε ένα περιβάλλον καθημερινών προκλήσεων ασφάλειας, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον αμυντικό τομέα.

Η «Κίμων» ως σκηνικό με ισχυρό συμβολισμό

Το γεγονός ότι η διμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε πάνω στη φρεγάτα «Κίμων» μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Το πλοίο, ως η πρώτη Belharra που έχει ενταχθεί στον ελληνικό στόλο, λειτουργεί ήδη ως ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της ελληνογαλλικής αμυντικής σύμπλευσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία των δύο υπουργών πάνω στη φρεγάτα έδωσε και οπτικά το στίγμα της κατεύθυνσης που επιδιώκουν να ακολουθήσουν Αθήνα και Παρίσι: στενότερη συνεργασία, διαρκή συνεννόηση και κοινή αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

Πραγματοποίησα διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου Catherine Vautrin @CaVautrin επι της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ. Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω σύσφιξης των άριστων αμυντικών μας διμερών σχέσεων σε ένα περιβάλλον καθημερινών προκλήσεων ασφάλειας.#Greece #France #defense pic.twitter.com/zPaq94GpAc — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 25, 2026

Στο βάθος η ευρύτερη στρατηγική σχέση

Η συνάντηση Δένδια – Βοτρέν έρχεται να προστεθεί στη συνολική εικόνα εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, σε μια ημέρα που κυριάρχησε η κοινή παρουσία των δύο χωρών τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό πεδίο.

Η αμυντική συνεργασία αποτελεί σταθερά τον πιο ισχυρό πυλώνα αυτής της σχέσης, ωστόσο το μήνυμα που βγαίνει από τις διαδοχικές επαφές είναι ότι οι δύο πλευρές δεν αντιμετωπίζουν τη συνεργασία τους ως δεδομένη, αλλά ως ένα πεδίο που χρειάζεται διαρκή ενίσχυση και ανανέωση.

Το μήνυμα της σημερινής επαφής

Η αναφορά του Νίκου Δένδια στις «άριστες αμυντικές διμερείς σχέσεις» και στην ανάγκη περαιτέρω σύσφιγξής τους δείχνει ότι η ελληνική πλευρά βλέπει τη Γαλλία ως σταθερό στρατηγικό εταίρο σε μια περίοδο αυξημένης ρευστότητας.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η ασφάλεια επανέρχεται καθημερινά στο προσκήνιο με νέες μορφές πίεσης, η ελληνογαλλική γραμμή εμφανίζεται όχι μόνο ως υφιστάμενη συνεργασία, αλλά ως σχέση που επιχειρεί να αποκτήσει ακόμη πιο βαθύ και σταθερό περιεχόμενο.

