Συναγερμός στη Ναύπακτο: Φωτιά σε καταυλισμό Ρομά – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο BINTEO
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στη Ναύπακτο, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά. Ισχυρές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον έλεγχο των φλογών, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται και το ΕΚΑΒ.
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το μεσημέρι της Τετάρτης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καταυλισμό Ρομά στη Ναύπακτο. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς τις γύρω κατοικημένες περιοχές.
Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την προστασία των κατοίκων, ενώ για προληπτικούς λόγους ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ Ναυπάκτου ώστε να βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα.
Οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης με στόχο τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.
