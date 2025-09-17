Συναγερμός στη Ναύπακτο: Φωτιά σε καταυλισμό Ρομά – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο BINTEO

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το μεσημέρι της Τετάρτης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καταυλισμό Ρομά στη Ναύπακτο. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της προς τις γύρω κατοικημένες περιοχές.

Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την προστασία των κατοίκων, ενώ για προληπτικούς λόγους ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ Ναυπάκτου ώστε να βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης με στόχο τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.

Πηγή: nafpaktianews.gr

