Συναγερμός στην Καλαμάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πλαστικών, διακοπή της κυκλοφορίας

Συναγερμός στην Καλαμάτα για μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με πλαστικά και οικοδομικά υλικά. Πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή, διακόπηκε η κυκλοφορία.

22 Απρ. 2026 15:48
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε επιχείρηση με πλαστικά και οικοδομικά υλικά στην Καλαμάτα. Η φωτιά εντοπίζεται στη νέα είσοδο της πόλης, κοντά στον κόμβο Ζαφείρη, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω της φύσης των καιόμενων υλικών.

Λόγω της καύσης πλαστικών και άλλων εύφλεκτων υλικών, από το σημείο εκλύονται πυκνοί, μαύροι καπνοί που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Οι αρχές απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους των γύρω περιοχών να αποφεύγουν την εισπνοή του καπνού για προληπτικούς λόγους υγείας.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα:

  • 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

  • Ειδικό όχημα της ομάδας ΟΑΚ.

  • Υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπήρχαν άτομα εντός της επιχείρησης την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, ωστόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκεται προληπτικά στην περιοχή.

Για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου της πόλης, στη νέα είσοδο Καλαμάτας. Οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ