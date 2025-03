Συναγερμός στην «Tower Bridge»: Άτομο σκαρφάλωσε και κάθεται στα κάγκελα ΒΙΝΤΕΟ

Η Tower Bridge του Λονδίνου έχει κλείσει για την κυκλοφορία και τους πεζούς, καθώς ένα άτομο με κουκούλα φέρεται να σκαρφάλωσε και να κάθεται στα κάγκελα της γέφυρας. Η αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει υπό εξέταση, με τις αρχές να προσπαθούν να τη διαχειριστούν.\

This dude just chilling on Tower Bridge right now. Traffic and boats all disrupted. pic.twitter.com/MZiptD5FN8

— Dale Matthew Hudson (@LycoApollo) March 10, 2025