Συναγερμός στο Παρίσι από μεγάλη έκρηξη – Φωτιά σε διαμερίσματα ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο πέμπτο διαμέρισμα της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες κτίρια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ με τα μέχρι τώρα στοιχεία η έκρηξη στο Παρίσι έχει προκληθεί από διαρροή αερίου.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

#BREAKING: More: Large explosion reported in Paris, France, in the 5th arrondissement known as the Latin Quarter.pic.twitter.com/vYVaH7MBsK

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 21, 2023