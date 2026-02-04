ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»

Απαντήσεις και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της πολύνεκρης τραγωδίας ανοιχτά της Χίου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για την κυβερνητική πολιτική και τις επιχειρησιακές επιλογές.

ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»
04 Φεβ. 2026 14:09
Pelop News

Με αιχμηρή ανακοίνωση τοποθετείται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ενώ τραυματίστηκαν και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό «γεννά ταυτόχρονα θλίψη για τον άδικο θάνατο τόσων ψυχών και οργή για μια πρακτική που συστηματικά αναπαράγει θανάτους, πόνο και δυστυχία στα ελληνικά νερά».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «οφείλει εξηγήσεις πέρα από κάθε αμφιβολία», ειδικά μετά –όπως σημειώνει– την όξυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής και της σχετικής ρητορικής, η οποία «ευνοεί ξενοφοβικές λογικές που απαξιώνουν έως και την ανθρώπινη ζωή». Παράλληλα, τονίζει ότι «τα ερωτηματικά είναι πολλά και πιεστικά».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η έρευνα για τα γεγονότα της δραματικής νύχτας πρέπει να είναι διεξοδική και να δώσει σύντομα σαφείς απαντήσεις, ώστε –εφόσον διαπιστωθούν– να αποδοθούν ευθύνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα, μεταξύ των οποίων:

  • Αν ήταν θέμα χρόνου να συμβεί η τραγωδία ή αν ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
  • Αν υπήρξαν λανθασμένες επιλογές.
  • Αν αποκλείεται το ενδεχόμενο παράνομων push-backs, τα οποία –όπως σημειώνει– είναι καταδικαστέα και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η απουσία νόμιμων και ασφαλών οδών μετανάστευσης και ασύλου δημιουργεί συνθήκες επισφαλών μετακινήσεων, ενισχύει τα δίκτυα εκμετάλλευσης ανθρώπων και οδηγεί σε ναυάγια και απώλειες ζωών. Όπως αναφέρεται, η αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποιεί το θεσμικό πλαίσιο, χωρίς –κατά τον ΣΥΡΙΖΑ– να παρεμβαίνει στις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας, «δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια συγκάλυψης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Πάτρα: Έκλεισε ο δρόμος στην Τρικάκη μετά την κατάρρευση σπιτιού – «Πώς να μπούμε στα σπίτια μας;»
15:24 Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι
15:16 ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
15:08 Πάτρα: Συνάντηση Πελετίδη – Γραφάκου για αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό στον Δήμο Πατρέων
15:00 Σε τροχιά νέου ρεκόρ το αεροδρόμιο Αράξου: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το καλοκαίρι του 2026
14:57 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία» για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και εργασιακά
14:51 Built: Θανατηφόρος ξυλοδαρμός ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία – Έλληνας ο βασικός ύποπτος
14:45 Στο τραπέζι ΗΠΑ – ΕΕ ο Κάθετος Διάδρομος: Παπασταύρου στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου
14:38 Πάτρα: Διακοπή εργασιών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας
14:31 Η τραγωδία στη Χίο άνοιξε μέτωπο στο Αιγαίο: Τουρκική αντι-NOTAM και απάντηση της Αθήνας για το FIR
14:26 Τασούλας για το ναυάγιο στη Χίο: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών»
14:21 Στο Παπαγεωργίου διασωληνωμένος ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία
14:13 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ
14:09 ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»
14:08 Πάτρα – Μάκης Μουρελάτος: Ο Λαξευτής των Μορφών – Έκθεση στη Βίλλα Κόλλα
14:00 Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας
13:59 Χίος: ΕΔΕ για τη φονική σύγκρουση με τους 15 νεκρούς – Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης – Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες
13:53 Μαθαίνει την ποινή του δράστη της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ σε γήπεδο γκολφ
13:45 Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες στο Ηράκλειο
13:41 Φλωρίδης για άρθρο 86: «Δεν θα παραμείνει ως έχει» – Στο τραπέζι ακόμη και η πλήρης κατάργηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ