ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»

Με αιχμηρή ανακοίνωση τοποθετείται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ενώ τραυματίστηκαν και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό «γεννά ταυτόχρονα θλίψη για τον άδικο θάνατο τόσων ψυχών και οργή για μια πρακτική που συστηματικά αναπαράγει θανάτους, πόνο και δυστυχία στα ελληνικά νερά».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «οφείλει εξηγήσεις πέρα από κάθε αμφιβολία», ειδικά μετά –όπως σημειώνει– την όξυνση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής και της σχετικής ρητορικής, η οποία «ευνοεί ξενοφοβικές λογικές που απαξιώνουν έως και την ανθρώπινη ζωή». Παράλληλα, τονίζει ότι «τα ερωτηματικά είναι πολλά και πιεστικά».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η έρευνα για τα γεγονότα της δραματικής νύχτας πρέπει να είναι διεξοδική και να δώσει σύντομα σαφείς απαντήσεις, ώστε –εφόσον διαπιστωθούν– να αποδοθούν ευθύνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα, μεταξύ των οποίων:

Αν ήταν θέμα χρόνου να συμβεί η τραγωδία ή αν ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Αν υπήρξαν λανθασμένες επιλογές.

Αν αποκλείεται το ενδεχόμενο παράνομων push-backs, τα οποία –όπως σημειώνει– είναι καταδικαστέα και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η απουσία νόμιμων και ασφαλών οδών μετανάστευσης και ασύλου δημιουργεί συνθήκες επισφαλών μετακινήσεων, ενισχύει τα δίκτυα εκμετάλλευσης ανθρώπων και οδηγεί σε ναυάγια και απώλειες ζωών. Όπως αναφέρεται, η αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποιεί το θεσμικό πλαίσιο, χωρίς –κατά τον ΣΥΡΙΖΑ– να παρεμβαίνει στις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας, «δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια συγκάλυψης».

