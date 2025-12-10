Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις πληρωμές των αγροτών – Άνοιγμα της κυβέρνησης σε διάλογο υπό προϋποθέσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο τις πληρωμές των αγροτών και την προώθηση της διαδικασίας, σε μια περίοδο έντονων κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο οι τεχνικές εκκρεμότητες όσο και οι πολιτικοί χειρισμοί που θα καθορίσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση επιχειρεί άνοιγμα στους αγρότες, θέτοντας ταυτόχρονα σαφείς κανόνες για την έναρξη διαλόγου. Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να καταστήσουν σαφές ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά μόνο μέσα σε συντεταγμένο πλαίσιο εκπροσώπησης και συζήτησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί στο Action 24, υπογράμμισε ότι οι αγρότες θα πρέπει να ορίσουν μια ενιαία και συγκεκριμένη επιτροπή αντιπροσώπων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση «την επόμενη μέρα το πολύ» και μάλιστα «σε υψηλό επίπεδο».

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει η σύνθεση της αγροτικής αντιπροσωπείας: όσο πιο διευρυμένο και αντιπροσωπευτικό θα είναι το σχήμα που θα οριστεί, τόσο υψηλότερο θα είναι και το κυβερνητικό επίπεδο του διαλόγου. Το ελάχιστο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η συμμετοχή του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Εφόσον η κυβέρνηση κρίνει ότι υπάρχει ενιαία και αξιόπιστη εκπροσώπηση, τότε στο τραπέζι θα καθίσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

