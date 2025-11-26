Tα 8.000 ευρώ, τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο και το μίσος οδήγησαν στη Σαλαμίνα στη δολοφονία της 75χρονης

Από την πρώτη στιγμή που οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εκλήθησαν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στους δράστες της αποτρόπαιας πράξης

Tα 8.000 ευρώ, τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο και το μίσος οδήγησαν στη Σαλαμίνα στη δολοφονία της 75χρονης
26 Νοέ. 2025 21:33
Pelop News

Όλα δείχνουν ότι μπήκε στο σπίτι για να κλέψει τα 8.000 ευρώ, ωστόσο η αντιπάθεια που είχε η 46χρονη για την πεθερά της, την οδήγησαν στη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα. Έτσι, χτύπησε την ηλικιωμένη γυναίκα με μένος και με ένα μαχαίρι την κατακρεούργησε.

«Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…», σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 75χρονης

Από την πρώτη στιγμή που οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εκλήθησαν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στους δράστες της αποτρόπαιας πράξης στη Σαλαμίνα, έβαλαν στο «μικροσκόπιο» τους και την 46χρονη. Θεώρησαν ως μια τους βασικούς ύποπτους στην υπόθεση δολοφονίας, την νύφη της ηλικιωμένης γυναίκας για δύο κυρίως λόγους.

Ο πρώτος από αυτούς ήταν ότι η 46χρονη γνώριζε για τα χρήματα που είχε στο σπίτι του το θύμα και ο δεύτερος το πάθος της για τον τζόγο. Παράλληλα από την αυτοψία που έγινε στο χώρο, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης προέρχεται από το περιβάλλον της 74χρονης. Κι αυτό γιατί, ο άνθρωπος που είχε μπει στο σπίτι φέρεται να ήξερε που βρίσκονταν τα χρήματα αλλά και τα κοσμήματα.

Το βάζο μέσα στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα 8.000 ευρώ βρέθηκε σπασμένο και τα χρήματα να λείπουν, ενώ τα πανάκριβα βραχιόλια από ελεφαντόδοντο που είχε η ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της, εντοπίστηκαν στην θέση τους.

Παράλληλα οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο που κάλυπταν οι κάμερες στο σπίτι του θύματος, αλλά και η κόντρα που είχε η 46χρονη με την 74χρονη ήταν αρκετά για να στοχοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Έτσι μέσω επισυνδέσεων άρχισαν να παρακολουθούν το κινητό της τηλέφωνο αλλά και τις καθημερινές της δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της 25ήμερης παρακολούθησης της από τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. η 46χρονη μπορεί να έδειχνε κάποιες στιγμές ανήσυχη ωστόσο δεν υπέπεσαν στην αντίληψη τους κάποιες περίεργες κινήσεις.

Την ημέρα της δολοφονίας τώρα, η 46χρονη φέρεται να έδρασε βάσει σχεδίου. Έτσι αφού «τύφλωσε» την κάμερα στο σπίτι της ηλικιωμένης, στη συνέχεια μπήκε μέσα σε αυτό, με την εντύπωση ότι δεν θα γίνει αντιληπτή από την 74χρονη.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η 46χρονη πήγε στο σπίτι της 74χρονη με σκοπό να την κλέψει κι όχι να την σκοτώσει. Για αυτό και δεν είχε πάρει κάποιο όπλο μαζί της. Το μπουκάλι άλλα και το μαχαίρι με τα οποία σκότωσε την ηλικιωμένη τα βρήκε στο σπίτι του θύματος, ενώ εκτιμάται ότι άρχισε να την χτυπάει όταν «στράβωσε» η διάρρηξη που είχε σχεδιάσει.

Το μένος με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της 74χρονης γυναίκας η 46χρονη νύφη, αποδεικνύει το μισός που έτρεφε για εκείνη, καθώς οι δύο γυναίκες δεν τα πήγαιναν καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα τα ψυχολογικά ή ψυχιατρικά θέματα που φέρεται να αντιμετώπισε η δράστις στο παρελθόν, δεν φαίνεται να ήταν αυτά που συνέβαλαν στο να φτάσει μέχρι το έγκλημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:13 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:02 ΗΠΑ: Πυροβόλησαν άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο, ΒΙΝΤΕΟ
21:54 Κέρκυρα: Η Adel στη «σφυροκοπά» ανελέητα! Πλημμύρισαν δρόμοι, αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 «Άρχισαν να δίνουν χαστούκια στα παιδιά, ένας έδωσε κουτουλιά στο μέτωπο στον γιο μου και άλλος του γροθιά στην αριστερή κάτω γνάθο», ωμή βία στη Θεσσαλονίκη
21:33 Tα 8.000 ευρώ, τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο και το μίσος οδήγησαν στη Σαλαμίνα στη δολοφονία της 75χρονης
21:22 Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
21:12 Νεοχώρι Μεσολογγίου: Πολλές προσαγωγές για εκμετάλλευση εργατών γης
21:03 Δύο νεκροί σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ Πρεσπών
20:52 Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα
20:42 Ένοπλες Δυνάμεις: Τριήμερο πένθος για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ σε πεδίο βολής στη Ρόδο
20:31 Η 12άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Ρουμανία, ποιοι έμειναν «εκτός»
20:21 Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίσθηκε στη Βουλή η σύμβαση για την ανέγερση μονάδας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα
20:08 Λειψυδρία: Κόκκινος συναγερμός για την Αθήνα την Παρασκευή, μεγάλο πρόβλημα για Πάτμο και Λέρο!
19:59 «Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος» βγήκε από την εντατική ο Χοτοκουρίδης, το μήνυμα του!
19:50 Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ
19:47 Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες
19:36 «Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν
19:25 Βία και απειλές στον Βόλο, «ζωντάνεψε» πάλι το δράμα της 16χρονης που μαρτύρησε στα χέρια των γονιών της
19:24 Ανδρέας Κατσανιώτης : Η δωρεά της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας  «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη
19:13 «Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε» αποκαλυπτικός ο πνευματικός της Δασκάλας στο Λουτράκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ