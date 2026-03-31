Τα νέα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ: Ονόματα και σταυροί στη νέα Κεντρική Επιτροπή, πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

Στo ΠΑΣΟΚ οι «προεδρικοί» διατήρησαν την πλειοψηφία, αλλά από την 11η θέση άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στη συνολική λίστα των 271 εκλεγμένων, στελέχη από την ομάδα υποψηφίων που πριμοδότησε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αξιοποιώντας το πανελλαδικό δίκτυο Συνέδρων. Διακριτό στίγμα στον χάρτη των εκλεγμένων αφήνει η συμμαχία του Παύλου Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη, ενώ ο Χάρης Δούκας εξέλεξε αρκετά στελέχη, κυρίως από την Αττική.

Πρώτος σπάζοντας το φράγμα των 1000 ψήφων ήρθε ο Λευτέρης Καρχιμάκης (με 1018 ψήφους). Ο επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ από τις νεότερες γενιές, εκλέγεται για πρώτη φορά στην Κεντρική Επιτροπή, καταγράφοντας ευρεία απήχηση στο «πράσινο» κόμμα, σε διαφορετικά κοινά και ηλικίες και δυνατό πέρασμα στην Κρήτη, όπου είχε πάει ιδιαίτερα ψηλά ως υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2024, στην πρώτη του κάθοδο. Ισχυρή παρουσία, στη δεύτερη θέση με 898 ψήφους, εξασφάλισε ο Θεσσαλονικιός, Θανάσης Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του Πολιτικού Κέντρου.

Στην τρίτη θέση, έχοντας την στήριξη των προεδρικών αλλά όχι μόνο, βρέθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου. Η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού, επανερχόμενη μετά από αρκετά χρόνια στο κομματικό όργανο καταγράφει πρωτιά από τις υποψήφιες γυναίκες με 880 ψήφους.

Ακολουθούν οι «ανδρουλακικοί», Κώστας Παπαδημητρίου και Σωτήρης Παπαγεωργίου με 846 και 818 ψήφους αντίστοιχα, ενώ στην έκτη θέση εκλέγεται ο νυν εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς με 774 ψήφους και στην έβδομη ο επίσης στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Χρήστος Κακλαμάνης με 759 ψήφους. Η δεκάδα κλείνει με άλλους δύο προεδρικούς, τον γνωστό αθλητικογράφο και τομεάρχη Αθλητισμού, Βασίλη Σκουντή με 711 ψήφους και τον δημοφιλή ηθοποιό από την Κρήτη, Μιχάλη Αεράκη που εκλέχτηκε με 703 «σταυρούς».

Στην 11η θέση με 702 ψήφους (μία λιγότερη από τον συντοπίτη του Αεράκη) εκλέχτηκε ο επίσης Κρητικός, πρώην βουλευτής και νυν Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος, Βασίλης Κεγκέρογλου, άλλοτε στενός συνεργάτης της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, σήμερα πολιτικός φίλος του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πολύ ψηλά) εκλέχτηκε από τη λίστα Χριστοδουλάκη επίσης, ο πρώην υπουργός, Φίλιππος Σαχινίδης(στην 13η θέση, η Ελισάβετ Φελώνη και η πρώην βουλευτής και στέλεχος του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου, Τόνια Αντωνίου. Οι «οργανωτικοί» του Ανδρουλάκη Ηρακλής Δρούλιας και Νίκος Δασκαλάκης κλείνουν την πρώτη 20άδα. Ο απερχόμενος Γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος εκτιμάται ότι έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην οργάνωση του Συνεδρίου και της «επιρροής» των προεδρικών στο κάδρο της μάχης στο Τάε Κβον Ντο.

Η πλευρά Χριστοδουλάκη εξέλεξε, σύμφωνα με συνομιλητές του βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, 74 στους 271 της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή το 28% των μελών. Εκτός από τους κ.κ, Κεγκέρογλου, Σαχινίδη και τις κυρίες Φελώνη και Αντωνίου σε καλή σιερά εκλέχτηκαν άλλα 70 στελέχη της τάσης Χριστοδουλάκη που κατέβασε στο Συνέδριο την πολιτική πλατφόρμα «Αλλαγή+». Στελέχη της επιρροής του που εκλέχτηκαν είναι μεταξύ άλλων ο Στέφανος Μιχαλάκος, ο Απόστολος Ραυτόπουλοςο Γιώργος Αναγνώστου, ο Μανώλης Αννέτης, η Σταυρούλα Δήμου, η Βάσια Αναστασίου, ο Παντελής Καμάς, ο Γρηγόρης Κατσίλας, η Μαρία Δημητρακοπούλου-Σιούνα, ο Δημήτρης Κουρόγιωργας, ο Μιχάλης Κορδαλής, η Ρούλα Καρκάνη.

Θετικό αποτέλεσμα έφερε η συμμαχία Γερουλάνου- Κατρίνη εκλέγοντας, όπως αναφέρουν συνομιλητές τους, πάνω από 50 στελέχη. Πολύ καλά πήγε στην σταυροδοσία η Έφη Χαλάτση (μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο Εύρης Ευρυβιάδης και ο Αργύρης Αργυριάδης (γνωστός δικηγόρος) από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Πετρουλάκης (στενός συνεργάτης του κ. Γερουλάνου), οι κ.κ. Κώστας Πάστας, Κώστας Βαρδαβάς, Ευριπίδης Ελευθεριάδης, Μανώλης Πετράκης, οι κυρίες Κατερίνα Αυξεντίου, Κωνσταντίνα Αντεριώτη κ.α. Φίλοι του Μιχάλη Κατρίνη υποστηρίζουν ότι εκλέχτηκαν από την ομάδα περίπου 20 στελέχη στη νέα Κεντρική Επιτροπή (υπολογίζουν και την ποσόστωση αποδήμου και ΑμεΑ), όπως είναι οι: Θοδωρής Λώλος, Σταύρος Βαβίας, Χριστίνα Αλίρη, Αντώνης Πιτταράς, Γιώργος Ντούσκας, Δήμητρα Βεσλεμέ, Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Κονδύλης, Γιάννα Τσίχλη και Σπύρος Φράγκος κ.α.

Η πλευρά του Χάρη Δούκα εκλέγει την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, τον Κώστα Πανδή, τον Λάζαρο Καραούλη, κ.α. Λέγεται ότι στο νέο όργανο εκλέγονται και κομματικοί φίλοι του Παύλου Χρηστίδη σε συμμαχία με τους προεδρικούς. Από τη λίστα των 16, «κλίματος» Άννας Διαμαντοπούλου, εκλέγονται μεταξύ άλλων δυο κυρίες, η πρώην βουλευτής, Χαρά Κεφαλίδου και Βαγγελιώ Σχοιναράκη.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα

