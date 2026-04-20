Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα, Δημήτρη Καρώνη

Ο καθηγητής και πραγματογνώμονς για την τραγωδία των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη, δέχτηκε επίθεση. Συγκεκριμένα το αυτοκίνητό του έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες ο καθηγητής είχε το αυτοκίνητο του μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου όταν άγνωστοι δράστες το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και του έβαλαν φωτιά.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

