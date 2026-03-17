Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Η απόφαση για την προφυλάκισή του ήρθε λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας και οδήγησε στον θάνατο ενός 63χρονου μοτοσικλετιστή.

Σε βάρος του 43χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδηγώντας την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με τη μοτοσικλέτα του 63χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα και ο 63χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε. Η υπόθεση προκάλεσε ισχυρό αντίκτυπο, τόσο λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης όσο και επειδή στο δυστύχημα ενεπλάκη υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Η οικογένεια του θύματος, σε δημόσια τοποθέτησή της, κάνει λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά και ζητά να αποκαλυφθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη στο σημείο, καθώς και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Παράλληλα, για την υπόθεση έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



