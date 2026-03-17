Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας, έξω από τη Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο μοτοσικλετιστή, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση για τις συνθήκες του δυστυχήματος και τις ευθύνες του οδηγού.

17 Μαρ. 2026 13:39
Pelop News

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Η απόφαση για την προφυλάκισή του ήρθε λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας και οδήγησε στον θάνατο ενός 63χρονου μοτοσικλετιστή.

Σε βάρος του 43χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οδηγώντας την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με τη μοτοσικλέτα του 63χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα και ο 63χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε. Η υπόθεση προκάλεσε ισχυρό αντίκτυπο, τόσο λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης όσο και επειδή στο δυστύχημα ενεπλάκη υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Η οικογένεια του θύματος, σε δημόσια τοποθέτησή της, κάνει λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά και ζητά να αποκαλυφθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη στο σημείο, καθώς και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Παράλληλα, για την υπόθεση έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:07 Ανδρέας Κατσανιώτης : Ερώτηση προς Κ. Κυρανάκη για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
