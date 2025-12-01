Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας

Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως τότε, ενώπιον της νέας εξέτασης της υπόθεσης, ενώ ο τρίτος δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, καθώς παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

01 Δεκ. 2025 15:32
Pelop News

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο από τους τρεις αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποίησεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη δικαστική διαδικασία να μετατίθεται για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας υπήρχε από το πρωί έντονη παρουσία αγροτών, που βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους και να διαμαρτυρηθούν για τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών.

Από το μεσημέρι της Κυριακής παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις εντείνονται με επίκεντρο τον κόμβο της Νίκαιας.

Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί κατά μήκος του οδοστρώματος, σχηματίζοντας μπλόκο που διακόπτει πλήρως την κυκλοφορία, ενώ δεκάδες ακόμη μηχανήματα από όλη τη Θεσσαλία και γειτονικές περιοχές αναμένονται να ενισχύσουν τις επόμενες ώρες το σημείο.

