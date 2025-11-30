Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα

Οι αγρότες από σήμερα είναι αποφασισμένοι να υλοποιήσουν τις αποφάσεις που πήραν στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε ακριβώς πριν από μία εβδομάδα στην Νίκαια της Λάρισας. Σταδιακά από σήμερα και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου θα βγουν τα τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα σε σημεία του εθνικού δικτύου, ενώ θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς σε λιμάνια και τελωνεία.

Τον χορό των κινητοποιήσεων ανοίγουν το μεσημέρι οι αγρότες στη Θεσσαλία, οι οποίοι ζήσουν να καταβληθούν αποζημιώσεις και χρήματα που έπρεπε να πάρουν εδώ και μήνες και παράλληλα βάζουν ξανά ως αιτήματα το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα, όπως το σιτάρι, το βαμβάκι και το καλαμπόκι. Την ίδια ώρα στο Θεσσαλικό κάμπο οι αγρότες θεωρούν πως πήραν ελάχιστα χρήματα σε σχέση με αυτά που περίμεναν από τις καταβολές για την ενιαία ενίσχυση που δόθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα

Μπλόκα στο εθνικό δίκτυο και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου

Δύο μεγάλα μπλόκα θα στήσουν σε εθνικά δίκτυα οι αγρότες της Θεσσαλίας. Οι Λαρισαίοι αγρότες σήμερα το μεσημέρι, με την συμπαράσταση αγροτών και κτηνοτρόφων από τα Φάρσαλα και την Μαγνησία θα στήσουν ένα μπλόκο με τρακτέρ στον Κόμβο Νίκαιας, στην ΠΑΘΕ, έξω από την Λάρισα. Στο συγκεκριμένο μπλόκο θα συμμετέχουν και αγρότες με τα τρακτέρ τους από το Τύρναβο. Μάλιστα λένε χαρακτηριστικά πως είναι αποφασισμένοι να ανέβουν στην εθνική οδό με κάθε τρόπο, με σκοπό να προβούν στον αποκλεισμό της. Την ίδια ώρα οι αγρότες της Καρδίτσας θα σχηματίσουν ένα μπλόκο στον κόμβο του Ε65 με στόχο να ανεβάσουν τα τρακτέρ τους στο εθνικό δίκτυο.

Το βράδυ της Παρασκευής, οι αγρότες των Τρικάλων αποφάσισαν να σχηματίσουν μπλόκο την ερχόμενη Τετάρτη στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, έξω από τα Τρίκαλα. Όπως λένε όμως θα έχουν τον βλέμμα τους στον αποκλεισμό του Ε65 που περνάει έξω από την πόλη. Ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα να υπάρξει και ένα ακόμη μπλόκο στον νομό Τρικάλων από αγρότες του Ζάρκου, πάνω στον οδικό άξονα Λάρισας – Τρικάλων.

Επιπρόσθετα αγρότες της Μαγνησίας έχουν ανακοινώσει πως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα προλάβουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

