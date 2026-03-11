Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης
Στη σύλληψη ενός 29χρονου που καταζητούνταν από τις κυπριακές αρχές για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανήλικης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητούνταν από τις αρχές της Κύπρος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, ο 29χρονος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, η οποία δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της.
Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην περιοχή της Αγία Νάπα.
Μετά τη σύλληψή του, ο 29χρονος οδηγείται ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Κύπρο, όπου και θα λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News