Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητούνταν από τις αρχές της Κύπρος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, ο 29χρονος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, η οποία δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της.

Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην περιοχή της Αγία Νάπα.

Μετά τη σύλληψή του, ο 29χρονος οδηγείται ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Κύπρο, όπου και θα λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

