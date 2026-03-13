Θρίλερ με τη συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ: «Εμείς το ρίξαμε» λέει φιλοραϊνική οργάνωση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης, η συντριβή δεν προκλήθηκε από εχθρικά ή φίλια πυρά, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη.

13 Μαρ. 2026 8:40
Pelop News

Έντονη σύγχυση και αντικρουόμενες πληροφορίες επικρατούν γύρω από τη συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ Boeing KC-135 Stratotanker στο δυτικό Ιράκ, περιστατικό που ανακοίνωσε το U.S. Central Command (CENTCOM).

  • Το ένα αεροσκάφος κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ

  • Το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Ανάληψη ευθύνης από φιλοϊρανική οργάνωση

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, η οργάνωση Islamic Resistance in Iraq φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους μέσω ανάρτησης στο Telegram.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ενέργεια έγινε:

«για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι η συντριβή οφείλεται σε επίθεση.

Πόσα άτομα βρίσκονταν στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, στο αεροσκάφος επέβαιναν τουλάχιστον πέντε μέλη πληρώματος.

Συνήθως το πλήρωμα ενός KC-135 περιλαμβάνει:

  • έναν πιλότο

  • έναν συγκυβερνήτη

  • έναν χειριστή του βραχίονα ανεφοδιασμού

  • σε ορισμένες αποστολές και πλοηγούς.

Τι είναι το KC-135

Το Boeing KC-135 Stratotanker είναι αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, το οποίο επιτρέπει σε μαχητικά και βομβαρδιστικά να ανεφοδιάζονται με καύσιμα εν πτήσει.

  • Βασίζεται στο επιβατικό αεροσκάφος Boeing 707

  • Η τελευταία μονάδα παραδόθηκε το 1965

  • Παρά την ηλικία του, το αεροσκάφος παραμένει σε υπηρεσία μετά από πολλές αναβαθμίσεις.

Περίπου 376 KC-135 βρίσκονταν ακόμη σε ενεργό υπηρεσία τα τελευταία χρόνια.

Τέταρτο περιστατικό σε λίγες εβδομάδες

Η συντριβή αυτή είναι το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τρία μαχητικά F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ σε περιστατικό λανθασμένων φίλιων πυρών. Οι έξι πιλότοι είχαν εκτιναχθεί με επιτυχία.


Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι ΗΠΑ αποδίδουν τη συντριβή σε άγνωστη αιτία, ενώ φιλοϊρανική οργάνωση ισχυρίζεται ότι κατέρριψε το αεροσκάφος. Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στο δυτικό Ιράκ.

