Θρίλερ με τη συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ: «Εμείς το ρίξαμε» λέει φιλοραϊνική οργάνωση

Έντονη σύγχυση και αντικρουόμενες πληροφορίες επικρατούν γύρω από τη συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ Boeing KC-135 Stratotanker στο δυτικό Ιράκ, περιστατικό που ανακοίνωσε το U.S. Central Command (CENTCOM).
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης, η συντριβή δεν προκλήθηκε από εχθρικά ή φίλια πυρά, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη.
Το ένα αεροσκάφος κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ
Το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια
Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος.
Ανάληψη ευθύνης από φιλοϊρανική οργάνωση
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, η οργάνωση Islamic Resistance in Iraq φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους μέσω ανάρτησης στο Telegram.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ενέργεια έγινε:
«για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».
Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι η συντριβή οφείλεται σε επίθεση.
Πόσα άτομα βρίσκονταν στο αεροσκάφος
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, στο αεροσκάφος επέβαιναν τουλάχιστον πέντε μέλη πληρώματος.
Συνήθως το πλήρωμα ενός KC-135 περιλαμβάνει:
έναν πιλότο
έναν συγκυβερνήτη
έναν χειριστή του βραχίονα ανεφοδιασμού
σε ορισμένες αποστολές και πλοηγούς.
Τι είναι το KC-135
Το Boeing KC-135 Stratotanker είναι αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, το οποίο επιτρέπει σε μαχητικά και βομβαρδιστικά να ανεφοδιάζονται με καύσιμα εν πτήσει.
Βασίζεται στο επιβατικό αεροσκάφος Boeing 707
Η τελευταία μονάδα παραδόθηκε το 1965
Παρά την ηλικία του, το αεροσκάφος παραμένει σε υπηρεσία μετά από πολλές αναβαθμίσεις.
Περίπου 376 KC-135 βρίσκονταν ακόμη σε ενεργό υπηρεσία τα τελευταία χρόνια.
Τέταρτο περιστατικό σε λίγες εβδομάδες
Η συντριβή αυτή είναι το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.
Την προηγούμενη εβδομάδα, τρία μαχητικά F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ σε περιστατικό λανθασμένων φίλιων πυρών. Οι έξι πιλότοι είχαν εκτιναχθεί με επιτυχία.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι ΗΠΑ αποδίδουν τη συντριβή σε άγνωστη αιτία, ενώ φιλοϊρανική οργάνωση ισχυρίζεται ότι κατέρριψε το αεροσκάφος. Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στο δυτικό Ιράκ.
