Θρήνος για τον μάνατζερ των Magic De Spell, Γιώργο Ψωμόπουλο – «Χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ»

Την είδηση του θανάτου του Γιώργου Ψωμόπουλου, μάνατζερ των Magic De Spell, γνωστοποίησε το ίδιο το συγκρότημα τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, μέσα από μια ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ψωμόπουλος υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης και φίλος του συγκροτήματος, συμβάλλοντας όχι μόνο στη διαχείρισή του, αλλά και στη δημιουργική του πορεία, συμμετέχοντας ως συντελεστής σε ορισμένα από τα τραγούδια τους.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα, τα μέλη του συγκροτήματος γράφουν: «Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας.

Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών. Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να τη μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι φίλοι μου” το 1998.

Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή, σε πρώιμες και δύσκολες εποχές.

Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου. Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα. Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω.»

Ο Γιώργος Ψωμόπουλος υπήρξε σημαντική φιγούρα για τη ροκ σκηνή των δεκαετιών του ’90 και του 2000, στηρίζοντας νέες μπάντες, οργανώνοντας συναυλίες και δίνοντας χώρο σε φωνές που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο ήχο της ελληνικής ροκ.

Πίσω από τις μεγάλες σκηνές και τα φώτα, έμεινε πάντα ο άνθρωπος που πίστευε στη μουσική χωρίς φωνές και τίτλους — ένας από τους ανθρώπους που, όπως έγραψαν οι Magic De Spell, «χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



