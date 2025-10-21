Θρήνος για τον μάνατζερ των Magic De Spell, Γιώργο Ψωμόπουλο – «Χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ»

Βαθιά θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Ψωμόπουλου, μάνατζερ των Magic De Spell και ενεργού μέλους της ροκ κοινότητας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το συγκρότημα τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό κείμενο στα social media.

Θρήνος για τον μάνατζερ των Magic De Spell, Γιώργο Ψωμόπουλο – «Χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ»
21 Οκτ. 2025 13:05
Pelop News

Την είδηση του θανάτου του Γιώργου Ψωμόπουλου, μάνατζερ των Magic De Spell, γνωστοποίησε το ίδιο το συγκρότημα τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, μέσα από μια ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ψωμόπουλος υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης και φίλος του συγκροτήματος, συμβάλλοντας όχι μόνο στη διαχείρισή του, αλλά και στη δημιουργική του πορεία, συμμετέχοντας ως συντελεστής σε ορισμένα από τα τραγούδια τους.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα, τα μέλη του συγκροτήματος γράφουν: «Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας.

Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών. Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να τη μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι φίλοι μου” το 1998.

Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή, σε πρώιμες και δύσκολες εποχές.

Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου. Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα. Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω.»

Ο Γιώργος Ψωμόπουλος υπήρξε σημαντική φιγούρα για τη ροκ σκηνή των δεκαετιών του ’90 και του 2000, στηρίζοντας νέες μπάντες, οργανώνοντας συναυλίες και δίνοντας χώρο σε φωνές που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο ήχο της ελληνικής ροκ.
Πίσω από τις μεγάλες σκηνές και τα φώτα, έμεινε πάντα ο άνθρωπος που πίστευε στη μουσική χωρίς φωνές και τίτλους — ένας από τους ανθρώπους που, όπως έγραψαν οι Magic De Spell, «χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα».

Θρήνος για τον μάνατζερ των Magic De Spell, Γιώργο Ψωμόπουλο – «Χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:25 Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο
15:13 Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
15:08 Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας
15:00 Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»
14:59 «Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία
14:55 Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»
14:52 Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά
14:49 Η Lidl Ελλάς τρέχει ξανά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
14:48 «Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
14:40 Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»
14:26 Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου
14:21 Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»
14:16 Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»
14:11 Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025
14:07 Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
13:58 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
13:53 Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»
13:45 Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία
13:40 Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ