Τι είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για το παιδί της

Την καλύτερη φάση της ζωής της διανύει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία τους τελευταίους μήνες είναι αφοσιωμένη στο μεγάλωμα του γιου της. Η όμορφη δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν λατρεύουν το αγοράκι τους που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο και πλέον, όπως αποκάλυψε εκείνη, μοιάζει και στους δύο.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (14.11.2025) από την εκπομπή «Happy Day».

«Το μωράκι νομίζω ότι μοιάζει και στους δυο μας. Κάθε μήνα αλλάζουν τα χαρακτηριστικά όσο μεγαλώνει. Στην αρχή έμοιαζε λίγο πιο πολύ με μένα μετά πέρασε η φάση που έμοιαζε περισσότερο με τον μπαμπά του. Τώρα νομίζω ότι έχει στοιχεία και των δυο μας», είπε για τον μονάκριβο γιο της.

Παράλληλα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κλήθηκε να σχολιάσει και τηλεοπτικές κόντρες, αναφέροντας ότι δεν της αρέσει να απαντάει στον άλλον on air αλλά προτιμά να του τηλεφωνήσει για να λύσουν τις διαφορές τους.

«Εμένα η γνώμη μου είναι ότι καλύτερο είναι να πάρω ένα τηλέφωνο τον άλλον που έχω πρόβλημα και να τα λύσουμε εκτός τηλεοπτικού αέρα. Τώρα είμαι τηλεθεάτρια δεν προλαβαίνω να βλέπω τηλεόραση, βέβαια, αλλά δεν θα μου άρεσε να απαντάω στον “αέρα” στην απέναντι εκπομπή, να βγάζω χολή. Αυτό είναι λίγο ξεπερασμένο και παλιά τηλεόραση, θεωρώ», είπε χαρακτηριστικά για τις τηλεοπτικές κόντρες.

