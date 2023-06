Τι λέει κορυφαίος ωκεανογράφος για το χαμένο υποβρύχιο στον Τιτανικό – «Μπορεί να διαλύθηκε σε κομμάτια» ΒΙΝΤΕΟ

Η αγωνία έχει «χτυπήσει κόκκινο» για τις ζωές των επιβαινόντων στο υποβρύχιο του Τιτανικού, καθώς χρόνος μετρά αντίστροφα, με λιγότερες από 30 ώρες να απομένουν μέχρι να εξαντληθεί το οξυγόνο.

Εντοπίστηκαν ήχοι από το υποβρύχιο που καταδύθηκε στον Τιτανικό

Το υποβρύχιο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions, ξεκίνησε την κατάδυσή του την Κυριακή, προτού χαθεί η επαφή μαζί του λιγότερες από δύο ώρες αργότερα, σύμφωνα με τις αρχές. Τα σενάρια για το τι συνέβη ποικίλουν και οι ειδικοί κάνουν εικασίες. Ωστόσο, όσο ο χρόνος περνά και οι έρευνες παραμένουν άκαρπες τόσο η αισιοδοξία να βρεθούν ζωντανοί λιγοστεύει. Από την πλευρά του ο δρ. Ντέιβιντ Γκάλο, Αμερικανός ωκεανογράφος που θεωρείται παγκοσμίως ως αυθεντία στις υποβρύχιες εξερευνήσεις και στενός φίλος του Πολ-Ανρί Ναρζολέ, χειριστή του Titan, δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανόν το βαθυσκάφος να διαλύθηκε σε κομμάτια προς τα μέσα. Να συνέβη, δηλαδή, μια ενδόρρηξη (implosion), κάτι που θα ήταν ολέθριο».

Όπως σημείωσε ο δρ. Γκάλο, εφόσον η επικοινωνία του Titan με το σκάφος υποστήριξης χάθηκε 1 ώρα και 45 λεπτά αφ’ ότου καταδύθηκε με προορισμό το ναυάγιο του Τιτανικού σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων, «πιθανότατα προέκυψε κάποιο απρόοπτο εν μέσω της καθόδου του Titan, δεδομένου ότι θα χρειαζόταν περί τις 2 ώρες για να φτάσει στα υπολείμματα του Τιτανικού. Άρα, κάτι συνέβη που προκάλεσε απώλεια επικοινωνίας ή και ισχύος στο Titan, προτού φτάσει στο ναυάγιο». «Κι από κάτι τέτοιο, δηλαδή από μια ενδόρρηξη, σε τόσο μεγάλα βάθη, δεν υπάρχει επιστροφή» πρόσθεσε ο επιστήμονας. Όπως είπε είναι μεν συντετριμμένος, αλλά ως επιστήμονας οφείλει να αναδείξει την πιο πιθανή ερμηνεία των μέχρι στιγμής δεδομένων.

«Δυστυχώς, η καταστροφή του Titan από κάποιου είδους αστοχία υλικών δεν μπορεί παρά να είναι πλέον το Νο.1 σενάριο -όσο δυσάρεστο κι αν είναι το να το σκεφτόμαστε. Προσωπικά, δεν ξέρω κάποιον άλλον τρόπο με τον οποίον το βαθυσκάφος θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί τόσο γρήγορα».

