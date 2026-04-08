Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια κουβέντα που μέχρι χθες έμοιαζε να ανήκει αποκλειστικά στο TikTok βρέθηκε στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το βίντεό του για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών με το «6-7», επιχειρώντας ξεκάθαρα να μιλήσει στη γλώσσα μιας γενιάς που μεγάλωσε μέσα στα trends, τα memes και τα γρήγορα ψηφιακά σήματα αναγνώρισης. Η κίνηση τράβηξε αμέσως προσοχή, ακριβώς επειδή έφερε έναν όρο της νεανικής διαδικτυακής κουλτούρας στο πιο απρόσμενο σημείο: στον λόγο του ίδιου του πρωθυπουργού.

@kyriakosmitsotakis_ Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Αλλά τι σημαίνει τελικά το «6-7»; Η αλήθεια είναι ότι δεν σημαίνει ένα πράγμα και μόνο. Σύμφωνα με το Dictionary.com και σχετικά ρεπορτάζ του AP, πρόκειται περισσότερο για μια viral έκφραση με ρευστό, ανοιχτό νόημα, που συχνά χρησιμοποιείται σαν «έτσι κι έτσι», «παίζει», «κάπως», ή απλώς ως αστεία, μισοειρωνική απάντηση χωρίς σαφές περιεχόμενο. Συνοδεύεται συνήθως από μια χαρακτηριστική χειρονομία με τα δύο χέρια, σαν να ζυγίζει κανείς δύο επιλογές χωρίς να αποφασίζει. Ίσως ακριβώς γι’ αυτό έγινε τόσο δημοφιλές: επειδή δεν χρειάζεται να εξηγηθεί πλήρως για να λειτουργήσει.

Η φράση απογειώθηκε μέσα από το TikTok και τα βίντεο της νεότερης γενιάς, όμως οι ρίζες της συνδέονται με το τραγούδι “Doot Doot (6 7)” του ράπερ Skrilla, που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2024 και απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική στις αρχές του 2025. Όπως καταγράφει το Know Your Meme, το «6-7» πέρασε γρήγορα σε βίντεο με μπασκετμπολίστες, ιδιαίτερα με αναφορές στον LaMelo Ball, που έχει ύψος 6 πόδια και 7 ίντσες, και από εκεί εξαπλώθηκε σαν καθαρό meme, ανεξάρτητα από την αρχική του αφετηρία.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το «6-7» δεν έμεινε απλώς ένα σύντομο trend. Το φαινόμενο έγινε τόσο μαζικό, ώστε το Dictionary.com το ανέδειξε ως λέξη της χρονιάς για το 2025, παρότι στην πράξη δεν πρόκειται καν για λέξη με τη στενή έννοια. Όπως σημείωσε το AP, ήταν μια επιλογή που αποτύπωνε ακριβώς τη δύναμη της ψηφιακής κουλτούρας να επιβάλλει νέους κώδικες επικοινωνίας, ακόμη κι όταν αυτοί μοιάζουν ακατανόητοι στους μεγαλύτερους.

Γι’ αυτό και η χρήση του από τον Μητσοτάκη δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή προσπάθεια να τραβήξει το βλέμμα των νεότερων χρηστών, την ίδια στιγμή που ανακοίνωνε ένα μέτρο που τους αφορά άμεσα: την απαγόρευση χρήσης social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, το «6-7» δεν ήταν απλώς μια ατάκα. Ήταν το δόλωμα προσοχής πριν από ένα βαρύ πολιτικό μήνυμα.

Και ίσως εκεί βρίσκεται όλη η ειρωνεία της υπόθεσης: μια φράση που γεννήθηκε μέσα στον γρήγορο, χαοτικό κόσμο των social media χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει μια ανακοίνωση που θέλει να βάλει όρια ακριβώς σε αυτόν τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που έγινε τόσο γρήγορα viral. Όχι μόνο επειδή ο όρος είναι ήδη αναγνωρίσιμος στους νέους, αλλά επειδή η εικόνα ενός πρωθυπουργού να επιστρατεύει τη γλώσσα του TikTok έχει από μόνη της το στοιχείο του απρόβλεπτου που κάνει το διαδίκτυο να σταματά, να κοιτά και να σχολιάζει.

