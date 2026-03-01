Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Σε μια κρίσιμη καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καταιγιστικές εξελίξεις στο Ιράν, οι οποίες έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν πλήρως την ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας ότι η αυτοσυγκράτηση είναι ο μόνος δρόμος για να αποτραπεί μια γενικευμένη ανάφλεξη που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια και την οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια των Ελλήνων υπηκόων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρίγκιπα Διάδοχο για την άψογη συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές.

Η συνδρομή του Ριάντ θεωρείται καθοριστική για την προστασία των Ελλήνων πολιτών που διαβιούν και εργάζονται στο Βασίλειο, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι θαλάσσιες οδοί δέχονται πλήγματα και η ένταση στην Τεχεράνη κορυφώνεται.

Η επικοινωνία αυτή επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, με την Αθήνα να λειτουργεί ως γέφυρα σταθερότητας ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο σε μια στιγμή που η Μέση Ανατολή θυμίζει «πυριτιδαποθήκη».

