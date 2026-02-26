Καύσιμα: Πού μπορεί να φτάσει η βενζίνη στην Ελλάδα, οι τιμές στην Πάτρα

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, συμπαρασύροντας και τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα. Η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με φόβους για πιθανή διατάραξη της παγκόσμιας προσφοράς, έχει ωθήσει το Brent πάνω από τα 71 δολάρια το βαρέλι και το αργό (WTI) πάνω από τα 66 δολάρια, καταγράφοντας υψηλό εξαμήνου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση –ιδιαίτερα εάν οδηγήσει σε προβλήματα στη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου– θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικό σοκ στις τιμές.

Η εικόνα στα ελληνικά πρατήρια

Η άνοδος των διεθνών τιμών αποτυπώνεται ήδη στις αντλίες:

Αμόλυβδη 95 οκτανίων (24/02/2026): Μέση πανελλαδική τιμή 1,742 €/λίτρο

(24/02/2026): Μέση πανελλαδική τιμή 1,742 €/λίτρο Πριν 20 ημέρες (06/02/2026): 1,730 €/λίτρο (+12 λεπτά)

Πριν δύο μήνες (24/12/2025): 1,723 €/λίτρο

Οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων Πάτρα κινούνται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από 1,69 έως ένα 1,725 €/λίτρο.

Αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και το ντίζελ κίνησης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,553 €/λίτρο, σημειώνοντας άνοδο από τα 1,526 €/λίτρο στα τέλη Δεκεμβρίου.

Συνολικά, το τελευταίο δίμηνο η αμόλυβδη έχει ακριβύνει κατά περίπου 20 λεπτά σε πολλές περιοχές, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι εάν το Brent παραμείνει πάνω από τα 71-72 δολάρια, οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



