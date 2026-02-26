Καύσιμα: Πού μπορεί να φτάσει η βενζίνη στην Ελλάδα, οι τιμές στην Πάτρα

Παράγοντες αγοράς προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Καύσιμα: Πού μπορεί να φτάσει η βενζίνη στην Ελλάδα, οι τιμές στην Πάτρα
26 Φεβ. 2026 9:54
Pelop News

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, συμπαρασύροντας και τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα. Η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με φόβους για πιθανή διατάραξη της παγκόσμιας προσφοράς, έχει ωθήσει το Brent πάνω από τα 71 δολάρια το βαρέλι και το αργό (WTI) πάνω από τα 66 δολάρια, καταγράφοντας υψηλό εξαμήνου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση –ιδιαίτερα εάν οδηγήσει σε προβλήματα στη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου– θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικό σοκ στις τιμές.

Η εικόνα στα ελληνικά πρατήρια

Η άνοδος των διεθνών τιμών αποτυπώνεται ήδη στις αντλίες:

  • Αμόλυβδη 95 οκτανίων (24/02/2026): Μέση πανελλαδική τιμή 1,742 €/λίτρο
  • Πριν 20 ημέρες (06/02/2026): 1,730 €/λίτρο (+12 λεπτά)
  • Πριν δύο μήνες (24/12/2025): 1,723 €/λίτρο

Οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων Πάτρα κινούνται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από 1,69 έως ένα 1,725 €/λίτρο.

Αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και το ντίζελ κίνησης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,553 €/λίτρο, σημειώνοντας άνοδο από τα 1,526 €/λίτρο στα τέλη Δεκεμβρίου.

Συνολικά, το τελευταίο δίμηνο η αμόλυβδη έχει ακριβύνει κατά περίπου 20 λεπτά σε πολλές περιοχές, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι εάν το Brent παραμείνει πάνω από τα 71-72 δολάρια, οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ