Γιατί δεν πήγε ο Πούτιν στο «ραντεβού» με τον Ζελένσκι, τα νέα δεδομένα

Στις 11 Μαΐου ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πραγματοποιήσουν «απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις» στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε θετικά στην κίνηση Πούτιν, ενώ ο Ζελένσκι είχε απαντήσει ότι επρόκειτο να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως για το κρίσιμο τετ α τετ των δύο Προέδρων, που θα γινόταν εφικτό με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ αλλά και της Τουρκίας.

Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες το Κρεμλίνο τηρούσε «σιγή ιχθύος» με τον Ρώσο Πρόεδρο να μην επιβεβαιώνει τελικά αν όντως θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, κάτι που δημιούργησε αμφιβολίες τόσο στην αμερικανική όσο και στην ουκρανική πλευρά.

Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα μπορούσε να πάει και αυτός στην Τουρκία, σε μια προσπάθεια του ίδιου να τονίσει τον ρόλο του «μεσολαβητή» που επιθυμεί να παίξει, τελικά ο «φίλος» του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έριξε «άκυρο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τινάζοντας «στον αέρα» την όλη διαδικασία.

Και αυτό, διότι η αντιπροσωπεία που έφτασε τελικά σήμερα (15/05) στην Κωνσταντινούπολη, χαρακτηρίστηκε ως «χαμηλού επιπέδου», αποτελούμενη από Υφυπουργούς, δίχως έστω την παρουσία του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ζελένσκι απάντησε με τον δικό του τρόπο στην Ρωσία και στον Πούτιν, λέγοντας: «Εγώ είμαι εδώ» αναφορικά με την παρουσία του στην Τουρκία σε αντίθεση με την ηχηρότατη απουσία του Ρώσου ομολόγου του.

Προσβολές από το Κρεμλίνο

Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατά την άφιξή του στην Άγκυρα δήλωσε πως «η ουκρανική πλευρά δεν ενημερώθηκε επισήμως για την σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας, αλλά μοιάζει να είναι διακοσμητικού χαρακτήρα» και ο Ουκρανός Πρόεδρος αναρωτήθηκε «αν η εν λόγω ρωσική αντιπροσωπεία είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργή της Μόσχας, με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να εξαπολύει προσβολές προς τον Ουκρανό Πρόεδρο, λέγοντας πως: «Ένας κλόουν και αποτυχημένος [εννοεί το Ζελένσκι] μιλάει για αξιοσέβαστους ανθρώπους».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «αξιοθρήνητο» τονίζοντας πως δεν είναι σε θέση ο Ουκρανός Πρόεδρος να απαιτεί την παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος συνέχισε το πρόγραμμά του και συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τους δύο Προέδρους να συνομιλούν για περίπου τρεις ώρες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και διμερή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says the Russians are not serious about peace talks following Putin’s failure to attend a face-to-face meeting between the sides in Ankara https://t.co/rhhtab8wJJ

