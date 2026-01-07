Το μήνυμα προς του αγρότες: Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους με Χατζηδάκη και Τσιάρα, αν είστε όλοι μαζί θα δείτε και τον πρωθυπουργό

Πρώτα να ανοίξουν τους δρόμους και ακολούθως να προσέλθουν σε διάλογο με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη, μετά τις αποφάσεις στις συνελεύσεις των μπλόκων για κλιμάκωση κινητοποιήσεων από αύριο, με παράλληλο αίτημα για διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ

Τα ίδια στελέχη τόνιζαν ότι ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, θα είναι, με αυτό τον τρόπο «όλοι μαζί» οι αγρότες.

Ουσιαστικά, τα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν προς τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων. Αλλωστε, ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

