Το μήνυμα προς του αγρότες: Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους με Χατζηδάκη και Τσιάρα, αν είστε όλοι μαζί θα δείτε και τον πρωθυπουργό
07 Ιαν. 2026 20:31
Pelop News

Πρώτα να ανοίξουν τους δρόμους και ακολούθως να προσέλθουν σε διάλογο με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη, μετά τις αποφάσεις στις συνελεύσεις των μπλόκων για κλιμάκωση κινητοποιήσεων από αύριο, με παράλληλο αίτημα για διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ

Τα ίδια στελέχη τόνιζαν ότι ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, θα είναι, με αυτό τον τρόπο «όλοι μαζί» οι αγρότες.

Ουσιαστικά, τα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν προς τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων. Αλλωστε, ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

