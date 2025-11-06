Το Πανεπιστήμιο Πατρών στις κορυφαίες θέσεις της CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025

Αξιοσημείωτη είναι η διάκριση του Πανεπιστημίου Πατρών στο διεθνές σύστημα CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025, όπου καταλαμβάνει την 3η θέση στην Ελλάδα (μεταξύ 18 ιδρυμάτων), την 159η στην Ευρώπη (μεταξύ 855) και την 529η παγκοσμίως (μεταξύ 2.773 ιδρυμάτων).

Από το 2023, και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης, το CWTS Leiden Ranking (https://www.leidenranking.com/ ) δημοσιεύει την ετήσια αναφορά του σε μια νέα, «ανοικτή» έκδοση (https://open.leidenranking.com/ ), η οποία αντλεί δεδομένα από τη βιβλιογραφική βάση OpenAlex, χωρίς εξάρτηση από στοιχεία που υποβάλλουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Η έκδοση αυτή έχει πλέον καθιερωθεί ως η κύρια μορφή της κατάταξης και αποτιμά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα βάσει τριών βασικών κριτηρίων: Scientific Impact, Collaboration και Open Access. Τα αποτελέσματα του 2025 βασίζονται σε βιβλιογραφικά δεδομένα της περιόδου 2020–2023.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το Πανεπιστήμιο Πατρών βελτίωσε τη θέση του σε όλα τα επίπεδα – εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές – καθώς και σε επιμέρους δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία στα πλέον αξιόπιστα και τεκμηριωμένα διεθνή συστήματα αξιολόγησης και την ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας ως αναγνωρισμένου κέντρου έρευνας, αριστείας και καινοτομίας.

