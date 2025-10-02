Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla

Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καταδίκασε την «τρομοκρατική και παράνομη επίθεση» του Ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, ο οποίος επιχειρεί να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και να σπάσει τον αποκλεισμό της περιοχής.

«Σήμερα Πέμπτη 2/10 βγαίνουμε στις πλατείες όλης της χώρας. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στην Πλατεία Γεωργίου στις 19:00» αναφέρει το ΣΕΤΕΤΕ Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας, η επίθεση πραγματοποιήθηκε 70 ναυτικά μίλια πριν φτάσει ο στόλος στα διεθνή ύδατα της Γάζας, με την Ισραηλινή πλευρά να καταλαμβάνει τα πλοία και να συλλαμβάνει τους πολίτες που επιβαίνουν σε αυτά. Ο στόλος μετέφερε τρόφιμα, φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ συμβόλιζε την ελπίδα της διεθνούς αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό.

Η οργάνωση κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν στήριξε την αποστολή, «ενώ θα έπρεπε να σταματήσει την Ισραηλινή επίθεση και να διασφαλίσει το διεθνές δίκαιο», υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση «είναι συνένοχη στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού».

Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των μελών της διεθνούς αποστολής, την αποχώρηση των πολεμικών πλοίων του Ισραήλ και την ασφαλή συνέχιση της πορείας των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, καλεί σε διακοπή κάθε σχέσης με το Ισραήλ και σε απόσυρση κάθε εμπλοκής της Ελλάδας.

Η οργάνωση καλεί τα εργατικά σωματεία και τις συλλογικότητες να καταδικάσουν την επίθεση και να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, στις 19:00, με στόχο την υποστήριξη της διεθνούς αποστολής και την πίεση για την απελευθέρωση των μελών της.

