Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla

«Σήμερα Πέμπτη 2/10 βγαίνουμε στις πλατείες όλης της χώρας. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στην Πλατεία Γεωργίου στις 19:00» αναφέρει το ΣΕΤΕΤΕ Αχαΐας.

Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla
02 Οκτ. 2025 13:02
Pelop News

Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καταδίκασε την «τρομοκρατική και παράνομη επίθεση» του Ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, ο οποίος επιχειρεί να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και να σπάσει τον αποκλεισμό της περιοχής.

«Σήμερα Πέμπτη 2/10 βγαίνουμε στις πλατείες όλης της χώρας. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση στην Πλατεία Γεωργίου στις 19:00» αναφέρει το ΣΕΤΕΤΕ Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας, η επίθεση πραγματοποιήθηκε 70 ναυτικά μίλια πριν φτάσει ο στόλος στα διεθνή ύδατα της Γάζας, με την Ισραηλινή πλευρά να καταλαμβάνει τα πλοία και να συλλαμβάνει τους πολίτες που επιβαίνουν σε αυτά. Ο στόλος μετέφερε τρόφιμα, φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ συμβόλιζε την ελπίδα της διεθνούς αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό.

Η οργάνωση κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν στήριξε την αποστολή, «ενώ θα έπρεπε να σταματήσει την Ισραηλινή επίθεση και να διασφαλίσει το διεθνές δίκαιο», υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση «είναι συνένοχη στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού».

Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των μελών της διεθνούς αποστολής, την αποχώρηση των πολεμικών πλοίων του Ισραήλ και την ασφαλή συνέχιση της πορείας των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, καλεί σε διακοπή κάθε σχέσης με το Ισραήλ και σε απόσυρση κάθε εμπλοκής της Ελλάδας.

Η οργάνωση καλεί τα εργατικά σωματεία και τις συλλογικότητες να καταδικάσουν την επίθεση και να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται συγκέντρωση στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, στις 19:00, με στόχο την υποστήριξη της διεθνούς αποστολής και την πίεση για την απελευθέρωση των μελών της.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:40 Η καρδιά του Welcome to UP 2025 χτυπάει στο Πάρκο της Ειρήνης- Ένα μεγάλο, «πολύχρωμο» φοιτητικό χωριό στο Campus
14:34 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία πάμε σε νοσοκομείο»
14:22 Αττική: Εξάρθρωση σπείρας «υπαλλήλων ΔΕΗ και λογιστών» που ξάφριζε ηλικιωμένους
14:14 Ο Μάκης Κατσιγιάννης υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας
14:07 Χάρης Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη»
13:58 Welcome to Up 2025: Το Expanded Piano II του Σταύρου Γασπαράτου για πρώτη φορά στην Πάτρα
13:50 Κεφαλονιά: Τραγωδία στον Πόρο – Οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα ΦΩΤΟ
13:41 Δυτική Ελλάδα: 763 παραβάσεις ΚΟΚ που εμπόδιζαν την ελευθερία κίνησης των πολιτών – Τι αφορούν
13:34 Απίστευτα πράγματα: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ – Παίζει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός απόψε
13:26 Ο Αντώνης Κουνάβης διεκδικεί εκ νέου την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
13:25 Οι «ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC» και οι BANDA ENTOPICA  στην Πάτρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
13:16 Ειρωνικές δηλώσεις Τραμπ για τα φάρμακα απώλειας βάρους
13:09 Αγιασμός και χαμόγελα στην Αχαϊκή
13:02 Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla
13:00 Δείπνο συσπείρωσης για τις γυναίκες του ΝΟΠ
12:55 Νέα υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
12:50 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος με τον ΦΠΑ: «Έχουμε ένα χαρτί για καύσιμα 150.000 ευρώ;»
12:45 Μάντσεστερ: «Συναγερμός» από περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι
12:42 Πάτρα: Στην τελευταία του κατοικία ο Ανδρέας Αποσκίτης – Πότε θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας
12:39 50 ηγέτες κρατών στο Παλάτι των Δανών βασιλιάδων-«Παρών» και ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ