Το σήμα της ομάδας μοιάζει με ναζιστικό σύμβολο

Η Σπέτσια έβγαλε στη φόρα το νέο σήμα της, όμως είχε απροσδόκητες αντιδράσεις!

Η ιταλική ομάδα επιχειρεί ένα ολικό rebranding μετά τον υποβιβασμό στη Serie B, και άλλαξε σε σημαντικό βαθμό το λογότυπό της. Παρόλα αυτά, οι οπαδοί της αντέδρασαν έντονα, καθώς θεωρούν πως το νέο σήμα θυμίζει τον μαύρο αετό των ναζί!

«Μια νέα οπτική ταυτότητα που εναρμονίζεται με τις αξίες μας και ταυτόχρονα με την άρρηκτη σύνδεση με την πόλη και την περιοχή μας», έγραψε η Σπέτσια στην ανακοίνωσή της για το νέο σήμα, το οποίο όμως πιθανότατα θα είναι… βραχύβιο.

🇮🇹⚫️ Serie B side Spezia have released their new club logo.

Statement: “A new visual identity, which stands for the club’s identity values and the same time its inseparable bond with the city & territory.” pic.twitter.com/9gQcjsVgCd

